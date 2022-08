Foqus presenta una nuova settimana di cinema: il 3 agosto «Black Parthenope»

In programma alla rassegna "Estate a Corte” organizzato da Foqus, fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, propone per una nuova settimana di proiezioni titoli internazionali ed italiani. Si parte domani 3 agosto, alle 21:00 con la proiezione del “Black Parthenope” di Alessandro Giglio, un thriller ambientato nelle viscere di Napoli. Per l’occasione, saranno presenti il regista e gli attori Gianluca Di Gennaro e Giovanni Esposito che, a fine della proiezione, incontreranno il pubblico.

Giovedì 4 agosto ci sarà invece "Il bambino nascosto" di Roberto Andò con Silvio Orlando, Lino Musella Gianfelice Imparato e Francesco Di Leva, Enzo Casertano. Venerdì 5 agosto si prosegue con “L’armatura" di Giuseppe Bonito nominato al David di Donatello e Nastri d’Argento 2022. Sabato 6 agosto sarà la volta di Diabolik di Marco Manetti e Antonio Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera, Serena Rossi, Alessandro Roja, Stefano Pesce, Lorenzo Pedrotti, Luca Di Giovanni e Antonino Iuorio. Domenica 7 e lunedì 8 agosto il successo internazionale “Dune” di Denis Villeneuve.