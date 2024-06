Napoli incontra Formentera: appuntamento oltre mare per una tre giorni di spiagge bianche, incontri sotto il sole, musica al tramonto, balli e rituali isolani. In una fusion memorabile di affetto partenopeo e accoglienza iberica, per i suoi 50 anni la chef Imma Ferraro, caprese di nascita, cresciuta a Posillipo, di stanza a Torino e giramondo per professione, ha invitato per il weekend appena concluso 150 amici nella sua nuova dimora lavorativa, Formentera, la più magica e selvaggia delle Baleari.

La Ferraro ha voluto regalarsi un indimenticabile party parteno-ispanico, convocando le amiche e gli amici napoletani di sempre e tutti i più begli incontri per il mondo da Torino, Roma, Milano e Bologna a Barcellona, Londra e Los Angeles.

Ambientato a Casa Blue Horizon, un’autentica finca catalana in un affascinante borgo in pietra di San Ferran affacciato sul mare verso nord dell’isola, il lungo evento è iniziato già all’arrivo degli ospiti venerdì sera con brindisi e cena de bienvenido alle cantine in stile messicano. Ma si è svolto per tutto il sabato fino tarda sera nella tenuta allestita a mo’ di festa nel paese con bancarelle di abiti, souvenir e bijoux artigianali in stile isolano, sangria por todos, free bar e banchi di assaggi continui, preparati dalla festeggiata con la sua brigata locale e napoletana: empanadas e tortillas, crocchette di jamon iberico, tacos e guacamole, humus e fajitas al vitel tonnè per omaggiare la terra ospite, ma grande spazio alle succulenze napoletane come pasta e patate, scarpariello, ragù e malafemmina.

Dal brunch al tramonto la consolle di Maurizio Marengo e il suo “friendly set” ha deliziato ogni orecchio con Stevie Wonder, Cher, George Michael o i Depeche, ma anche Annalisa, The Colors o Mr Hyde e il suo remix La Rondine di Mango. Cinque piani di bignè in cinque gusti e colori per gli auguri al calar del sole tra lanterne, candele e il chiaro di luna con brindisi di cava spagnolo sulle note di Pino Daniele: Federica Spada, Massimo Salzano, Chiara Saladino, Giorgia Zerboni, Massimo Garzilli, Federico e Federica Monga, Fabio Marione, Alessandra e Marcella Rubinacci, Piera Garello, Gustavo Ruggiero, AnnaPaola e Mimmo Rocco, Cristina Bianchi, Alessia Iantosca, MariaCarmen Vitobello, Stefano Bacarelli, Fulvia D’Angelo, Laura Ferrante, Luigia Artiaco, Marina Romano, Stefano Valentini, Elena Ormezzano e Diego Mancini.