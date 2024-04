Gala “L’Oro di Napoli”, premiate le manager Emmanuela Spedaliere e Anna Iervolino

Con i riconoscimenti consegnati fra gli altri ad Emmanuela Spedaliere direttore Generale del Teatro San Carlo e ad Anna Iervolino, Direttore Generale dell’azienda ospedaliera dei Colli, si è chiusa la prima edizione del premio “L’Oro di Napoli” ai personaggi che si sono distinti attraverso il loro lavoro ed impegno professionale ed artistico, alla crescita sociale e culturale di Napoli e della Campania.

Otto i premiati di questa prima edizione organizzata dallo staff del patron del premio Domenico Contessa in collaborazione con l’Accademia Ischia Arte Luchino Visconti, e che si è svolta presso la bella struttura ottocentesca di Villa Domi ai Colli Aminei. Il primo a ricevere il riconoscimento è stato lo scultore napoletano Alessandro Flaminio che è stato premiato dal vicepresidente dell’associazione napoletana degli artisti, Oscar Carrozzo. Ad Enrico Ragone, chirurgo del Monaldi e responsabile della sezione di eco interventistica clinica e dei trapianti dell’azienda ospedaliera napoletana, a consegnare la targa in terracotta e ceramica è stata Carlotta Orefice, la ragazza che divenuta disabile in tenerissima età, nota a Napoli per essere una social blogger di successo, modella e animatrice volontaria per i pazienti dei reparti di oncologia degli ospedali napoletani.

A premiare Enrico Manzo, titolare del brand Principe d’Eleganza, vera eccellenza della moda maschile artigianale “made in Naples”, è stato Massimiliano Russo private banker investments in Fideuram. Gruppo Intesa San Paolo. I fratelli Frattasio, ovvero i famosi “Mixed by Erry” hanno annunciato l’avvio della loro imminente tourneè fra l’ovazione del pubblico presente in sala ed hanno consegnato il riconoscimento della serata al noto avvocato Angelo Pisani, già legale di fiducia di Maradona e patrocinatore di azioni collettive di risarcimento per conto di varie associazioni consumatori. Da artista ad artista, il premio “L’Oro di Napoli” è stato consegnato dall’attore e regista Sergio Sivori, al noto maestro e scultore Domenico Sepe, una eccellenza napoletana che si sta facendo valere sempre più in campo artistico, per le sue preziose fusioni in bronzo.

La serata condotta dalla scrittrice e critica d’arte Daniela Marra, è poi proseguita con il riconoscimento consegnato dal dottor Emilio Montemarano ad una importante “lady” della Sanità campana, la Direttrice Generale dell’azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, che da oltre due decenni dimostra di avere grandi capacità dirigenziali e di management.

A chiudere la lista dei “magnifici 8” un’altra eccellenza napoletana al femminile: il direttore generale del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere. Una carriera la sua, costruita con successo sempre ai vertici di importanti istituzioni culturali ed in particolare una lunga presenza ai vertici aziendali del “massimo” napoletano. A premiare la Spedaliere, il patron del premio nonché padrone di casa a Villa Domi, Domenico Contessa.

Un premio speciale è andato sempre da Contessa, ad Imma Illiano, giovane attrice del teatro e talentuosa speranza artistica partenopea. Il gala è stato arricchito dai virtuosismi lirici della soprano Martina Bortolotti Von Haderburg magistralmente accompagnata dall’arpa di Sonia del Santo, orchestrale della Scarlatti e del San Carlo. Le performance attoriali di Betty Burlesque ed il d.j. set della napoletana Aras, hanno regalato poi al pubblico presente, altri momenti di intensa partecipazione. Fra gli ospiti della serata oltre ai già citati “Mixed by Erry”, anche il garante per l’infanzia della Regione Campania Giovanni Galano, la nota d.j. russa Darina Varinskaya, la scrittrice Isabella Ramella, la pierre ed organizzatrice di spettacoli Francesca Rasi, il brooker finanziario Francesco De Vivo, il conduttore televisivo Salvatore Calise, la designer Barbara Calvo, la cantante Nunzia Centanni, la modella Ludovica Cerracchio, l’organizzatore di spettacoli e direttore artistico Luigi Rubiconti, la gallerista Rita del Giudice, la fotografa Vitalina Liskevych, l’artista Carolina Grinchischen, il politico Dario Renzullo, le p.r. Veronica Ranieri, Sara Lubrano e Rita Ranieri, il medico anestesista Lucia Di Paola, gli imprenditori della ristorazione Luca Testa e Mario Di Meglio.