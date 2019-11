Oro, pietre e ritratti in piazzetta Rodinò

Preziosi e fashion illustrating per il cocktail organizzato da Nappa a via dei Mille, tra la boutique di gioielli e lo spazio antistante in piazzetta Rodinò, trasformato per l’occasione in un elegante giardino segreto in pieno centro. Complice la presentazione delle collezioni Vhernier, Chantecler, Crivelli e della stessa gioielleria, Marina, Camilla ed Alessandra Nappa ne hanno approfittato infatti per brindare con le sue numerose amiche in vista del Natale ormai alle porte, e regalare loro un simpatico ritratto realizzato sul momento dall’artista polacca Elena Ciuprina, nome noto delle fashion week internazionali atterrata appositamente a Capodichino.



Un’idea che ha naturalmente divertito le invitate all’happening, che hanno fatto la fila tanto per ammirare e perché no provare i gioielli quanto per sedersi allo scrittorio dell’illustratrice.

Tra queste, accolte dal personale di Fabio Ummarino, anche Daniela Ventura, Lilli e Carlo Antonio Leone, Antonella Cavuoto, Antonietta Carotenuto, Rosita Puca, Antonella Tuccillo, Ada Maddaloni, Gisella Bardi, Francesca Caputo, Maria Angeli, Donatella Castriota Scanderberg, Antonella Del Giudice, Sandra e Maurizio Gallo, Erica ed Antonino Restino, Ilia Pierro,Roberta e Giuliano Buccino Grimaldi, Camilla Tamasco, Anna Ziccardi, Linda Borghese, Fernanda Speranza, Nicoletta Amato, Loredana Loffredo.

