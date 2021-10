Napoli, riecco il Party del sorriso: premio cuore d'oro a Erminio Sinni

A Villa Domi ritorna il “Party del Sorriso” serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate. Si svolgerà giovedi 7 ottobre a partire dalle 19.30 nell’incantevole dimora settecentesca Villa Domi. La manifestazione è ideata e curata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale, e organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa.

La kermesse sarà condotta da Erennio De Vita, Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella. Durante la serata sarà consegnato il prestigioso Premio Cuore D’oro al cantautore toscano vincitore di The Voice Erminio Sinni. A realizzare il riconoscimento lo scultore Michele Buonincontri.

Ricca di emozioni la kermesse: Sociale, Moda, Arte, Musica dal vivo,Cabaret, Eccellenze Gastronomiche , con l’obbiettivo donare un sorriso ai ragazzi speciali . La serata sarà aperta dalla violinista Daniela Trionfante, a seguire le sfilate delle modelle dell’Accademia Maria Mauro, Annabella Pellicceria , The Quero Mucho e Paprika.

Hanno confermato la loro presenza tanti nomi: Enzo Fischietti, Angelo De Gennaro, Ludo Brusco, Lucia Cassini, Mario Conte, Cosimo Bachata ,Antonello Cuomo, Ida Rendano, Cuomo Carlo, Antoine, Marina Suma, Rosa Granato,Marika Cecere, Stefano De Clemente, Paulino Arcano, Francesca Brandi, Ciro Morra, Ivan Fedele, Gennaro Morra, Enzo Nicolo’ , Natascia Ummaro, Diego Moreno, Massimiliano Cimmino, Magda Mancuso, Francesco Barbato, Miry D’amico, Miriam Rigione, Daniela Sabella, Lino Blandizzi, Fabio Toscano, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2, Teresa Moccia, Luca Blindo, Enzo Guariglia, Gennaro De Crescenzo, Teresa Moccia, Nando Varriale e tanti altri .

In villa l’atmosfera diventerà magica con i giochi di luci di Aigul Duisheeva a seguire il percussionista Rosario Scotti Di Carlo. Le eccellenze gastronomica verranno celebrate con il Pastificio Gemma del Vesuvio,l’azienda agricola Turboli Luigi, gli chef Francesco Esposito e Gennaro Romano, il Panificio l’Abbondanza del Pane, De Martino Luigi, i pelati Torrente ,Sapori di Napoli, Cioccolata Todisco,Pomilia Zuccheri, il maestro Luciano Sorbillo, Vini Ferraro, Terre Pompeiane con i suoi babare’, Lattoneria Sorrentina, Cuore di Sfogliatella e Caffè D’angelo. Si entrerà su inviti e con il green pass.