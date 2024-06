Napoli, parte dal Nabilah Beach Club il «Fever-tree on tour»

Il World Gin Day si trasforma quest'anno nella ricorrenza ideale per lanciare il tour estivo firmato Fever-Tree che unisce i cocktail più richiesti della stagione con le migliori canzoni italiane e internazionali. La prima tappa è prevista il weekend dell’8 e del 9 giugno a Napoli, al Nabilah Beach Club, dove il truck del celebre brand di mixer premium farà il suo debutto. Sarà l’occasione per presentare in anteprima una speciale drink list che verrà portata in giro per l’Italia, pensata per esaltare i sapori unici dei mixer Fever-Tree.

A ogni cocktail è associata una playlist dedicata a uno stile musicale diverso, disponibile sul profilo Spotify «Fever-Tree Italia».

Gli amanti della mixology potranno gustare, ascoltare e votare, scegliendo tra l’intramontabile Gin & Tonic, accompagnato dall'aromatica Mediterranean Tonic Water, l’iconico Paloma, con l'inconfondibile sapore dolceamaro della Pink Grapefruit Soda, e il rinfrescante Moscow Mule, preparato con la Ginger Beer. Gli appassionati di vodka potranno deliziarsi anche con un Vodka Tonic, servito con l’Indian Tonic Water, mentre il Gin & Lemon, esaltato dalla vibrante acidità di Fever-Tree Lemon Tonic Water, sarà l'opzione ideale per gli amanti dei sapori più frizzanti.

Dopo il debutto a Napoli, il Summer Tour di Fever-Tree si trasferirà in Franciacorta, poi a Riccione, proseguendo fino a Genova, poi per arrivare ad agosto a Marina di Ravenna. Ogni location offrirà un'occasione unica per gustare i cocktail più gettonati e votare il preferito, il tutto in perfetto stile Fever-Tree. Al termine di ogni tappa la selezione di brani che avrà ricevuto il maggior numero di voti sarà decretata vincitrice. Alla fine del tour verrà quindi rivelata la playlist dell’estate.