Dei dell’Olimpo, ​festa grande per i primi 40 anni di Yanel Gazon

Giovedì 4 Luglio 2019, 19:11

Bello come il Dio del Sole nel suo smoking bianco Yanel Gazon ha compiuto quarant’anni. Grande festa ieri sera a San Giuseppe Vesuviano dove per l’occasione la meravigliosa terrazza Carrillo ha ospitato il party a tema “Dei dell’Olimpo” per celebrare il traguardo di uno dei manager di Carillo Home, 50 anni di storia nel campo tessile. Il loft, allestito come un posto da sogno che dominasse il mondo dall’alto, proprio come accadeva una volta, ha ospitato oltre centocinquanta invitati, tutti rappresentanti del jet set partenopeo che per nulla al mondo si sarebbero lasciati sfuggire l’happening così glam ed esclusivo. Unica regola: indossare qualcosa di bianco, (s)vestirsi come a voler ricordare le divinità dell’antica Grecia ma con un tocco di gusto 3.0. In quei 500 metri quadri di terrazza nulla è stato lasciato al caso. Gli invitati si aggiravano tra sculture di gesso, colonne e grandi tavoli imbanditi; negli angoli archi e ornamenti, edera e rami di viti. E poi fiumi di champagne, uva da mangiare a grappolo, spettacoli flash, animazione strabiliante, ballerine statuarie e soprattutto grande gioia e partecipazione di tutti. Il più emozionato, manco a dirlo, era lui, Yanel, che in Italia ha trovato la sua Cuba e nel nome Carillo la sua famiglia.Con un rito laico e un matrimonio super chic organizzato da Enzo Miccio a Sorrento, quattro anni fa sposava il suo Alessandro: anche allora fu un party super top e per pochissimi invitati. Questa volta invece Yanel ha voluto tutti vicino a sé e soprattutto a casa sua per condividere con gli affetti più cari l’importante step di vita. Gli auguri della mamma e del fratello più piccolo però non sono tardati ad arrivare via social.Tra miti e leggende, la musica della famosa deejay Fiorella e Little Mark e l’intervento live di Giuseppe Atorino al saxofono, scorreva la festa disegnata alla perfezione da Steve Di Maio, il Dio degli allestimenti, che, attraverso la cura del dettaglio, i colori e le forme, ha saputo interpretare il sogno e le emozioni dionisiache di Yanel e raccontarle a tutti gli invitati. Divine le signore, una su tutte la statuaria Mena Miranda, che ha saputo egregiamente abbinare il suo outfit al tacco 12 (per qualcuna era anche 15) e agli accessori oro. Ma si sono difesi benissimo anche gli uomini che hanno saputo giocare con il lino bianco e il jeans. Un’area riservata ha accolto il buffet targato Leonessa che ovviamente ha ricordato il mood della serata. Anche il menu non poteva non ricordare i fasti dell’antica Grecia, con grandi vasi di frutta a dominare le ricche tavole e poi un trionfo di piatti salati, squisite le portate di pesce di Pasquale Carbone di Matteo Pesca che hanno riscontrato i gusti delle dee, da Lina Senatore a Carmen Ragosta, amica carissima e famosa interior designer. Avrebbe voluto essere Venere, poi Cupido ma alla fine ha ceduto alle meravigliose sembianze del Re Mida, il marito Alessandro Carillo, capace di arrivare al cuore di tutti e renderlo prezioso, d’oro, esattamente come il suo. La coppia ha scelto di vestirsi allo stesso modo, optando lo stesso smoking white della Boutique L’Uomo e La Donna che poi, nel corso della notte, ha sostituito con la classica tunica bianca.In un clima di goliardia e grande gioia hanno ballato fino a tarda notte anche Giuseppe Carillo, presidente della Carillo Home, elegante ed impeccabile con il suo sigaro tra le dita e una sciarpa oro attorno al collo e l’amico del cuore, l’imprenditore campano Giuseppe Ferraro. E poi selfie, storie, video e foto a go go su quella panorama mozzafiato che ha incorniciato un compleanno semplicemente divino. Auguri ancora Yanel.