Native, show internazionale al Club Partenopeo

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 15:11

Native lo show internazionale che parte dalle origine umane e che porta il pubblico dritto verso il futuro, sarà di scena sabato 3 novembre al Club Partenopeo.Per la prima volta in Italia, un nuovo format internazionale che viaggia nell’universo delle diversità culturali, emozionali e musicali dei popoli di tutti i tempi per riportarli ai giorni nostri, indicando loro il futuro.Popoli che abitavano il continente prima che arrivassero le varie colonizzazioni, i cosiddetti “Nativi”, che siano d’America, d’Asia, d’Africa o ancor prima d’Egitto.Un viaggio che avviene attraverso musica, costumi, e scenografie multietniche abbinati ad effetti speciali futuristici.“Siamo il risultato di migliaia di culture diverse, di popoli e di emozioni mutate nel tempo, creature che vivono nelle metropoli dimenticando l'inestimabile valore del tempo.Popoli che hanno dimenticato le origini di tutto quello che siamo oggi.” - questo si legge in una nota sui social, e ancora: “Siamo il nuovo popolo che ricorda, crea e si evolve, il passato e il futuro. Siamo Nativi!”Il Format che parte dalle origini e trasporta verso il futuroIl format punta a portare nello show ciò che sono le origini dei Nativi fino ad arrivare all’evoluzione futuristica di presenze aliene, per chi ci crede o meno, nell’universo non possiamo essere gli unici “NATIVI”.Native promuove un ritmo multietnico che segue le tendenze Afrofuturistiche.Un show proiettato nel futuro impreziosito da laser e trucchi a tratti fluo, e contaminazioni naturali con effetti futuristici.Quando: Sabato 3 novembre, ore 23:30Dove: Club Partenopeo Via Coroglio 144, Bagnoli- Napoli