Niente telefoni, solo sorrisi a Villa Mazzarella per l'(A)social dinner

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:25

Più di trecento amici a Villa Mazzarella per l’(A)Socialdinner, l’originale format ideato da Fabio Ummarino che promette a tutti i partecipanti di ritrovarsi almeno per una sera in un ambiente allegro ed elegante ma, sopratutto, in cui è severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari. Un’idea in più per favorire la socializzazione in un periodo in cui spesso capita di vedere gli ospiti intenti a dialogare via etere piuttosto che con i propri commensali. L’idea, infatti, ha trovato consenso tra tanti amici accolti insieme a Costantino Nanino da ideazioni gourmet e dj set, sulle cui note ballare fino a notte inoltrata.Tra questi, tanti habitué delle serate PL come Antonio Braucci, Francesca Paola Tropeano, Maria Maddalena Marrapodi, Mauro Gambini de Vera d’Aragona, Roberta Stizzo, Raffaele Tortora, Marco De Maria, Roberta Di Serafino, Eleonora Pacchiano, Michela Bagnulo, Andrea Del Greco, Liliana Sannino, Giuliana Scotto, Allegra Cannavale, Lora Cigliano, Barbara Di Benedetto e tanti altri come pure Simona D’Agostino, Valentina Rosa Durant, Mario Aurilia, Giampietro Celletti, Carmine Nazzaro, Biancamaria Laccetti, Gaia Giordano, Paolo Bowinkel, Gaia Monaco,Luigi Scotti, Gianmarco Maione, Mario Pagano.