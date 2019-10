Nikura compie 10 anni: festa grande con 500 amici a ​Villa Domi

Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:00

Nikura Srl, l’agenzia di comunicazione indipendente con sede a Napoli, specializzata nei progetti integrati per imprese, operatori economici, istituzioni, associazione e organizzazioni complesse, compie 10 anni. Per festeggiare questo primo importante traguardo l’Agenzia ha scelto la suggestiva location di Villa Domi di Domenico Contessa, dove ha riunito oltre 500 ospiti tra amici, clienti, stakeholder, istituzioni, giornalisti, rappresentanti del mondo economico e dello spettacolo. Tra i presenti: l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente, la vice Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Susanna Moccia, il Direttore Generale di Assolavoro Agostino Di Maio, il Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania Luigi Carrino, il Direttore Scientifico dell’Academy Digita Antonio Pescapè, i professori del Dipartimento di economia Aziendale dell’Università di Napoli Federico II Riccardo Mercurio e Valentino Vecchi, il Direttore Generale di Città della Scienza Fondazione IDIS Giuseppe Russo, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Presidente di Protom Fabio De Felice, il Presidente dell’Accademia della Moda di Napoli Michele Lettieri, l’amministratore delegato di Generazione Vincente Michele Amoroso, la past President Nazionale dei Giovani Confapi Valentina Sanfelice di Bagnoli, il past President dei Giovani Imprenditori di Napoli Vincenzo Caputo, una rappresentanza dei Giovani Industriali di Napoli costituita da Antonio Amato, Alessia Guarnaccia, Davide Esposito e Marco Scherillo, il responsabile degli affari economici del Consolato Americano Joshua Lawerence, il Presidente dell’Associazione Nord-Sud Severino Nappi.E ancora, il Campione mondiale e olimpionico di pugilato Patrizio Oliva, la protagonista de “L’Amica Geniale” Ludovica Nasti, l’attore e comico del duo “Ivan e Cristiano” Ivan Fedele, il produttore cinematografico Edoardo Angeloni, la cantante Greta Zuccoli.Dopo un aperitivo di benvenuto, il programma della serata è stato scandito da “Lercio Live”, lo spettacolo dal vivo del giornale satirico più popolare sul web, e dalle performance della band Kafka sulla spiaggia e poi di Claudia Megrè, Anna Capasso, Nicoletta D’Addio. Dopo il taglio della torta, la serata si è chiusa con la musica del Dj Daniele Tozzi.Guidata da Franco Adamo Balestrieri e da Enzo Agliardi, Nikura può contare su una struttura che si completa con le professionalità di Daniela Russo e di Brunella Giugliano, e su un team più esteso con competenze specializzate e complementari che annovera tra gli altri Cristian Fuschetto, Pasquale Napolitano, Francesco Sorrentino, Tonino Ferro, Carmine De Falco, Andrea Postiglione, Agnese Lumi e altri ancora.Nel proprio portfolio conta committenti istituzionali, rappresentanze imprenditoriali, operatori economici e culturali, tra i quali: l’Agid della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro aderente a Confindustria, l’Ordine Nazionale degli Ingegneri, l’Unione Industriali di Napoli, il Distretto Aerospaziale della Campania, Italo spa, Regus spa, il gruppo Step Sud Mare, Ema spa- gruppo Rolls Royce, Adler spa, l’Ente Pubblico di Ricerca Enea, il Goethe Institute di Napoli, l’Istituto Culturale Coreano in Italia, la Fondazione Pro, l’Università di Napoli Federico II.La consulenza strategica, le relazioni pubbliche, le campagne di comunicazione, la gestione dell’ufficio stampa e delle relazioni con i media, la pianificazione editoriale e la gestione delle attività di comunicazione digitale rappresentano il fulcro principale delle attività di Nikura e del suo team. L’obiettivo più ampio delle attività, enunciato già nel payoff dell’agenzia, è quello di generare “valore”.