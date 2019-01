In coda ai Calendari 2019 ecco il party per quello di Fabrizio Schettino

Sabato 12 Gennaio 2019, 20:06

In puntuale ritardo come ogni anno, ecco il Clendario 2019 di Fabrizio Schettino, solerte imprenditore di successo durante la settimana ma allegro mattatore ed entertainer nel weekend e il tempo libero. Rigorosamente dopo le vacanze natalizie e l'Epifania, come ogni inizio gennaio è arrivata qualche sera fa la festa per la quarta edizione del lunario più ironico e scanzonato della Campania, dedicato all'equipment della cucina professionale. In via Orazio da Exclusive, lo spazio multiesperienziale di Luca Pasquarella, sono convenuti tutti i partner e protagonisti dei dodici scatti, che alternano tra promo-prodotti e umorismo le ambientazioni più paradossali in città e folli fotomontaggi di vita aziendale: Mister Schettino protagonista di una sorta di fumetto serve un caffè al Gambrinus o ha le mani nella cioccolata di Gay Odin oppure è rincorso sul ponte di Bagnoli da cuochi armati di utensili da cucina o ancora attuffato nel minestrone di chef Domenico Candela e preso per il collo da Diego Nuzzo.Mentre i tanti amici di Fabrizio e clienti del brand hanno gremito il party per la proiezione della video-story 2018 e un brindisi con la miglior playlist lounge della casa e le delizie in punta di dita di Cariño: Benedetta De Simone, Mariarosaria Russo, Alessandra Rubinacci, Gabriella Monetti, Gianni Simioli, Stefano Portolano, Claudio Argenziano, Cinzia Frascani, Antonio Lucisano, Alessia Giunti, Guglielmo Levitrano, Enzo Garinei, Francesca e Alessandro Amicarelli, Andrea Amendola, Remo D'Antonio, Simone e Luisa Murea, Carla Travierso, Donatella Schettino e tanti altri.