Una serata scintillante per brindare al compleanno di Maria Laura Matthey

Body shaming, bellezza interiore e amore verso se stessi e per il prossimo. Sono questi alcuni dei temi centrali sui quali Maria Laura Matthey, l’artista e dermopigmentista napoletana, ha costruito la sua festa di compleanno ospitata dall’Agorà Morelli tra luci scintillanti, danze ed esibizioni artistiche come quelle della scuola di danza Race Dance Company di Alessandra Rimonti con il coreografo Salvatore Dello Iacolo e Alessandra Rimonti, Mara D'Apolito volto icona del video realizzato da Livia Ficara per il 3D Mapping arricchito dalla musica di Marco Vidino o il body painting di Veronica Bottigliero Weronique Art.

Al fianco della festeggiata, è il caso di dire brillante come non mai grazie al make up di Anna Corrado e l'acconciatura effetto bagnato di Nouvelle idee e Holly, i famiiari famiglia Carlo Matthey, Liliana Paduano ed Ilaria Ruocco nonché un gruppo selezionatissimo di amici tra cui come Kikka Misso Gentile e Pina Gentile, Rosalia Porcaro, Veronica Maya Russo e Riccardo Sorrentino, Samuel Z. Audreem e Giovanna Scala che con l'Istituto Isabella D'Este che hanno disegnato e realizzato l'abito di Maria Laura, il braccio destro Elena May, Rossella Guarracino e tanti altri immortalati dal fotografo Marco Baldassarre come pure tutto lo staff della Matthey ovvero Imma Marzocchella, Claudia Picchillo, Tanya, Giuls, Mara D'Apolito e Elena May. Non potevano mancare infine Francesco Perillo e Vera Perillo, quest'ultima da sempre musa ispiratrice della padrona di casa e sostenitrice del suo progetto SMILE.