«One Fashion Night», grande successo al Post per il PinkLife Magazine Party

Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:29

Torna la One Fashion Night Summer Edition di PinkLife Magazine che, quest'anno, ha visto, al fianco dell'editore e direttore responsabile della rivista Linda Suarez, Donatella Liguori (Cult Communication) e DROP, impegnati nell'organizzazione dell'evento al Post-Aperitif Club in Via Coroglio.La direzione artistica dell'evento è stata affidata ad Alessio Menna.Un'occasione per presentare ai circa 1.000 ospiti presenti la prestigiosa partnership che la rivista ha stretto con l'evento internazionale più importante dell'estate ormai alle porte: Universiade 2019. Il commissario Gianluca Basile, l’assessore Alessandra Clemente e gli ambassador Patrizio Oliva, Franco Porzio e Massimiliano Rosolino hanno raccontato l’incipit dell’Olimpiade degli universitari. A Universiade 2019 sarà dedicato uno speciale di otto pagine su PinkLife Magazine di giugno, stampata da PL Print.Grande successo di pubblico e occasione per dare una vetrina al connubio tra la città di Napoli e l'impresa sana, impegnata sul territorio. Territorio al quale la rivista presta grande attenzione da sempre. Spazio, dunque, a Spring Energy e al suo nuovo testimonial, Marco Maddaloni, volto della prossima cover del magazine; a Chef Roberto Auricchio, Maestri del Forno, Latteria Sorrentina, Espresso Napoletano, Naonis, Porto di Mola, che hanno curato con grande maestria il catering; a Cilento Outlet e Icom Osteopatia.Momento moda di grande eleganza con le creazioni di Uammamà Beachwear, Nicola D’Errico e Psyco Paris. La scalinata illuminata è stata calcata da avvenenti top models, con la supervisione di Pasquale Esposito. Le modelle sono state immortalate dagli scatti del fotografo di moda Stefano Wurzburger. Make up e acconciature curate da Ortensia Tropeano Make Up e Formidable Parruchieri. La colonna sonora è stata affidata a Massimo Jovine (99 Posse) e al dj Vincenzo Curcio.Tra i tanti ospiti intervenuti all’evento, Nando Mormone, produttore Made in Sud, con alcuni dei suoi artisti Francesco Paolantoni, Floriana De Martino, Luisa Esposito, Rosaria Miele; Simona Capozzi, Rita nel cast di "Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele" (che arriverà all'Arena Flegrea il 2 agosto, alle 21, per l'unica data campana); Gianni Parisi (Levante in Gomorra); Fabrizio e Aurelio Fierro, Gianluca Capozzi, Emiliana Cantone, Marsica, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, Ludo Brusco dei Mr Hyde.