Opening stellato nella galleria di Regina per lo spazio Edra

Giovedì 7 Giugno 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 18:55

Più di 400 gli ospiti, selezionati per la serata inaugurale di Spazio Edra a Napoli presso la Galleria Gennaro Regina. Uno spazio, un luogo fortemente voluto da Paolo Vitale, area manager Campania di Edra e da Franchino Home Design. Daniela Fossataro e Sonia Cocozza, a cui è stata affidata l’organizzazione dell’evento hanno accolto, insieme a Monica Mazzei (titolare, col fratello Valerio, del marchio), nel nuovo Spazio Edra di Corso Vittorio Emanuele, un pubblico incantato che ha raccolto con interesse le novità appena presentate al Salone Internazionale del Mobile di Milano e tutti I must della collezione Edra.Sorprendenti e raffinati i finger food elaborati per l’occasione dallo chef stellato Lino Scarallo di Palazzo Petrucci.Protagonisti della scena i divani: Standard, On the Rocks, Pack Absolu. Il gigantesco orso polare è stato lo sfondo più amato per i click insieme alle poltroncine Getsuen, Rose Chair e Vermelha.Ampia la rappresentanza degli addetti ai lavori. Tra architetti e designer alcuni nomi: Fabio Oranges, Mario Pagliaro, Antonio Martiniello, Francesca Maione, Luigi Venezia, Arturo Carleo, Pasquale Bianchini, Albarosa Mancini, Tullia Passerini Gargiulo, Isabella Giannuzzi Savelli, Anna Fresa, Dario Vista.Tra gli imprenditori, professionisti e signore della Napoli colta e vivace, attenta ed elegante da Maria Pia Incutti, ai fratelli Verde, Laura e Claudio Percuoco di caffè Moreno, Benedetta de Falco con Michele Fortunato e poi gli avvocati Tuccillo, Parlato, Francesco Pisapia, Paolo Bonovolontà, Luca Andreano, Massimiliano Neri, Chicca Pagliari con Umberto Manfellotto, Giulia e Alessia Fulgeri con Diego Albrizio, Barbara Ondino, Marta Catuogno, Roberta Buccino Grimaldi, Francesca De Gregorio Cattaneo, Emmanuela Spedaliere, Luisa Possemmato con Luca Mazzariello, Marco Postiglione, Guido Balsamo, Manuela Giaccari, Luca e Simona della Valle, Girolamo e Floriana Carignani, Vincenzo Argenzio, Giulia Troianiello, Rossella e Alfredo Barone Lumaga, Alessandro Amicarelli con Francesca Frendo, Francesco e Maria de Giovanni, Guido Grillo con Daniela Vallese, Barbara Iodice.