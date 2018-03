Oro e bronzo al diciottesimo di Gisella e Mariacristina

Martedì 13 Marzo 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 13:34

Magica la cornice del Salone Margherita, addobbato grand soirèe con luci calde, decori oro e bronzo, allestimenti high-tech e fuochi d'artificio elettronici.Sfavillante debutto nella maggiore età per le cugine Gisella Vergona e Mariacristina Perrelli, che poche sere fa hanno festeggiato con quattrocento amici e familiari convenuti nel celebre cafè-chantant napoletano, invitati ad indossare eleganti mascherine veneziane e intrattenuti da un duo d'animazione e dalla musica dance di Anfisa Letyago, la giovane e talentuosa dj siberiana d'adozione partenopea. Lustrini e coriandoli dorati e bronzo come gli abiti couture delle festeggiate, realizzati dalla sartoria Di Giovanna, spettacolo acrobatico di due ballerine in un anello sospeso in volo dal soffitto del teatro e buffet tradizionale di Alba catering. Al momento della torta sorrisi ed emozione per i genitori Piero Perrelli ed Elena Inserra, Ruggero Vergona e Sabrina Inserra, mentre tutti gli amici e i familiari hanno intonato insieme il coro di auguri: Clara Vergona, Domenico Perrelli, Gerardo Inserra, Pier Izzo, Ginevra Caso, Ludovica Puzo, Ludovica Liotti, Camilla Perrotta, Fabiana Duraccio, Andrea D'Antonio, Marco Marinelli, Eliasetta Mezzino, Giorgia Grimaldi, Francesca Gamardella, Pietro Ramaglia, Francesco Giugliano, Cristiano Iannace e Francesco Trotta.