Giocolieri, funamboli e musica live: Ortensia Tropeano fa festa in riva al mare

Mercoledì 13 Giugno 2018, 19:47

Lunedì si è celebrato il 20mo anno di carriera di Ortensia Tropeano, una delle più richieste makeup artist campane. L’anniversario si è svolto al Nabilah tra giocolieri, funamboli e musica live. Sullo sfondo il videomappig con i makeup look più importanti della carriera di Ortensia.Ortensia ha truccato Eva Cavalli, in occasione del lancio del profumo cavalli, Natalie Caldonazzo, Rajae Bezzaz, Emanuela Titocchia e Raffaella Modugno. Per tutta la settimana sarà sul set di Amore Criminale produzione Rai.Ortensia è una delle truccatrici più esperte e rispettate nei circuiti nazionali di moda e bellezza. È conosciuta nel settore make up per il suo stile esclusivo, raffinato, femminile e impeccabile. In Campania è leader nel campo del bridal make up, trucco da sposa e da cerimonia e, grazie al suo stile e al suo approccio moderno alla bellezza, è molto richiesta da designer e fotografi. Le sue clienti e il suo staff, la definiscono una donna di carattere, professionale, diretta, competente e soprattutto umile. Per Ortensia il trucco è creatività, intuizione, capacità di creare le giuste combinazioni di colori e sensibilità artistica.