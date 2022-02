Palazzo Ischitella s'illumina per Angela: 150 amiche per il brindisi

Centocinquanta donne per una grande amica: Angela D'Anna, solare e dinamica signora di Chiaia, per il suo compleanno ha regalato alle sue invitate una pausa dalla quotidianità senl segno del piacere vero dello stare insieme con allegria e senza eccessi, e rigorosamente senza uomini.

Accolte dal dj set di Anja e dal bar catering di Tanya Future, le amiche di Angela hanno avuto così modo di reincontrarsi nella magica cornice di Palazzo Ischitella, trasformato per l'occasione in un elegante salone da ballo dove scatenarsi in pista o trattenersi a chiaccherare nei salottini laterali sorseggiando long drinks.

Una formula, quella del long aperitif, che ha permesso a tutte di ritagliarsi il tempo per brindare alla festeggiata, con il risultato di un party ben riuscito che ha visto protagoniste, insieme ad Angela, anche tanti nomi noti della città tra cui l'assessore regionale Valeria Fascione, Carla Della Corte, Roberta Buccino Grimaldi, Federica de Gregorio Cattaneo, Barbara Iodice, Paola del Vaglio, Elena D'Antonio, Grazia Zampaglione, Anna Tropeano, Simona Serao Creazzola, Anna Paola Merone, Stefania Grassi, Simona Amodio, Chiara d'Ambrosio, Fernanda Speranza, Marta Catuogno, Roberta Marino, Anna Ziccardi, Marcella Pasquarella, Anna Cilento, Urraca Gambardella, Marella Visco, Graziella Arlomede, Barbara Gargia, Maria Padovani, Carmen Padula, Patrizia Docimo, Ivana Fulco, Maria Rocco, Maria Teresa Viti, Giovanna Spagnuolo Vigorita, Rosi Broccio, Carla Travierso.

Unico uomo ammesso, ma solo per il gran finale, il marito Giovanni Lombardi: come sempre al suo fianco.