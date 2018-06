La Passione in Rosso a Palazzo Venezia per il party di Dario, Luigi e Benny

Lunedì 4 Giugno 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La suggestiva cornice di Palazzo Venezia per il party in rosso di Dario Bello, Luigi Marano e Benny Manferlotti: tre giovani professionisti delle istituzioni, del teatro e dell’economia che insieme hanno dato una vita ad una serata dal parterre quantomai trasversale e divertente.Accolte all’ingresso da baciamano e rose, rosse come tutto il resto dell’allestimento Red Passion, non solo le rappresentanti del gentil sesso ma anche gli uomini presenti hanno sfoggiato allora mise in tema con il dress code : bretelle, papillon, occhiali o giacche rosse, contribuendo così a colorare l’elegante giardino della dimora del centro storico dove per l’occasione si sono ritrovati anche l'assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta, il consigliere comunale Mario Coppeto, l'assessore alla quinta Municipalità Elena De Gregorio, l'amministratore unico di Napoli Servizi Andrea de Giacomo, la presidente della Fondazione «Famiglia di Maria» Anna Riccardi o, ancora, Alessia Schisano, Donatella Saccani, Emanuele Lattanzio, Marianna de Martino, Fabio La Fata, Paolo Tarallo e Brian d'Agostino, Gennaro lallo, Gigi Crispino e Stefano di Stefano, Davide Fresa, Valeria Lombardi, Mauro Magno ed i fratelli Lello, Emanuele ed Anna Scuotto della Scarabattola.