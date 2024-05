Party Capri style con look, delizie e playlist dall’Isola Azzurra

Un limoneto fresco e rigoglioso con decori marini e maioliche sorrentine, cesti di agrumi e le luminarie delle feste, il pergolato col prato, i gazebi e tutta la terrazza allestita coi tavolini della piazzetta: di fronte la vista al tramonto su Capri e il Vesuvio.

«50 Special» recitava l’invito di Fabrizia Lonardi, imprenditrice napoletana con la passione per l’equitazione e un amore atavico per l’Isola Azzurra. E proprio sulla sua Vespa da teenager ha accolto 250 amici per il suo 50 Capri party con un photo corner ispirazione Da Paolino e una finestra sui faraglioni.

«Green yellow bleu» era difatti il dress code tra mare, limoni e vivaio: così ogni elemento, accessorio o dettaglio s’ispirava ai ricordi capresi e le vacanze estive trascorse sin da piccola.

Il suo abito Bacarelli nel colore della buganville di primavera, il giardino mediterraneo, le pietanze e i dessert, la playlist “a fronna ‘e limone” e persino il limoncello cadeau per tutti gli ospiti all’uscita.

Mente e anima di tutto Fabrizia e famiglia col compagno Andrea Signorini, mamma Marisa, la sorella Francesca, Alessandro Moggi, l’ex consorte sempre al suo fianco, e i figli Ludovica e Luciano (inclusi quelli a quattro zampe Cleo e Bonnie).

Di Meteora tutti gli allestimenti, curati da Maria Aterrano e Terry Esposito, mentre lo show B.Art con dancer e coriste era di Bruna Baccari.

Ai finger jap e fusion di Cariño (condotto dalla stessa Lonardi) sono seguiti i ravioli capresi e i tagliolini a limone di chef Luigi D’Antonio e in chiusura i dolci manco a dirlo erano la caprese e una crostata di crema a limone.

Clou dell’intrattenimento il dj-set di Luca Pellegrini, veterano della consolle, che ha raccontato per tutta la serata la memoria degli anni 70 e 80 dalla disco alle hit da spiaggia o romantiche fino ai giorni nostri, compresi i new melodic partenopei come Tropico, Nu Genea e Liberato.

A mezzanotte la grande torta pirotecnica, il reportage di Marco Baldassarre, i selfie a go go con Fabrizia e il coro di auguri degli invitati. In perfetto look isolano le amiche di sempre e tutti i signori in estivo informale, complice la temperatura mite della serata: Vittoria Iannone, Anna Rongo, Francesca e Rossella Frendo, Maria Carmen Vitobello, Vincenzo e Daniela Manzo, Lina Carcuro, Antonio Orlando, Roberta Bacarelli, Gianni Russo, Marta Garzone, Antonio Coviello, Rossella Guariglia, Carla Della Corte, Fabia Grande, Marcella Rubinacci, Laura Niola, Sabrina e Fabio Majello, Patty Scorzelli, Cetty Saetta, Paolo Bowinkel, Silvia Crucioli, Gennaro Chianese, Cecilia Gargiulo, Ivan Papoff, Annarita Monopoli, Mimmi Monda, Roberta Maione, Alessia Schisano, Mario Fuduli, Imma Sarnacchiaro, Luca Zannone, Barbara Giovene, Gianni Docimo, Ester Gatta, Gustavo Ruggiero, Stefania Quisisano, Alessandro Amicarelli, Carla Travierso, Maurizio Vitiello, Renata Amodio, Giulia Florio, Gabriele De Juliis, Francesca Fournier, Vito Di Nardo, Mary De Pompeis, Antonio Melissa, Daniela Vallese, Guido Grillo, Annapaola Palumbo, Alfredo Barone Lumaga e Flora Nappi.