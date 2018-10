Party da Rosolino per il re dei pony express

Giovedì 25 Ottobre 2018, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano live show di Maurizio Filisdeo, la voce e l’animazione di Carlo Scotto, per una serata divertente e carica di emozione da “Rosolino”, sul lungomare di Napoli. Ha soffiato su 50candeline Luigi Semente, imprenditore che nel 1994 ha portato a Napoli i pony express fondando la sua “Motexpress”, ogg iriferimento in Campania per il colosso olandese “Uber Eats”. Tema della serata l’oro scintillante e il sorriso. Festa organizzata con la voglia di riabbracciare gli amici d’infanzia, ma anche di trascorrere una serata tra musica e delizie culinarie con amici che oggi condividono esperienze e affetti come il sindaco di Portici ed ex senatore, Enzo Cuomo, guardando agli sviluppi dell’impresa ma anche e soprattutto all’affetto di una famiglia che lo ha sempre sostenuto. Scintillanti negli abiti colo oro la moglie, Daniela De Martino e le figlie, Martina e Ludovica, capaci di emozionare tutti grazie a una clip a sorpresa con le foto più significative della vita del festeggiato.Tra i tavoli, tantissimi amici e persone particolarmente legate alla vita di Semente, come il professor Luigi Bucci, primario del II Policlinico di Napoli o il medico, Antonio Formato, il consigliere comunale di Portici, Ciro De Martino e la sorella, Rosaria Semente. Visti, tra gli altri, anche Rosario De Martino, Vincenzo Milo, Maria Masiello, Laura Russo, Vincenzo Damiano, Carmine Santucci, Massimo Iorio, Sandra De Caro, Francesca Scognamiglio, Pier Paolo Petino, Daniela Di Sarno e Riccardo Errico.