Party gourmand e musica anni Settanta per i 50 anni del manager

Super party in perfetto stile anni Settanta per i primi cinquant'anni di Vincenzo Giacomini, Ad di MCE Finance spa e protagonista a Palazzo Petrucci di una serata colorata e spensierata allietata prima dalle creazioni gourmand dello chef Lino Scarallo e, a seguire, dalla musica sempre anni Settanta proposta per l'occasione dai dj Carlo Carità e Gabriele Russo, che hanno fatto ballare per ore ed ore gli amici provenienti da tutta Italia e finanche da Barcellona.

Accompaganato come sempre dalla mamma Antonietta, al suo fianco anche nel fatidico momento della torta come pure il fratello Antonio con la moglie Luciarita e la figlia Mariafrancesca, il neocinquantenne ha accolto con entusiasmo travolgente tanti volti noti della città e non solo, che si sono divertiti a vestirsi secondo la tendenza suggerita dal dress code e sottolineata dai trucchi, disegni e gadget offerti in loco.

Tra questi, anche il direttore del Comune di Napoli Pasquale Granata con la moglie Rosa, Pellegrino e Rovena Mastella, Giancarlo Arra con Pamela Carnieli, Marco e Silvia Sommella, Francesco e Stella Gifuni, Raffaele Caldarelli, Geppino Graziani, Antonio Segreto, Swann Usai, Vincenzo e Francesca Santoro, Nuccio Deliberti, Catello e Fabrizia Maresca, Pasquale e Monica Palumbo, Alessia ed Alessandra Bianchini, Giuliana Velardi, Imma Tancredi, Mauro Ferrara, Gabriele Grasso e tanti altri.