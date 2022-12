Party di Natale con I'M in pista attori e soubrette

Un gradito ritorno quello del Christmas party di I'M Magazine, la rivista dell'attore Maurizio Aiello, che ha festeggiato il suo quattordicesimo anno di vita allo Small di via Coroglio dove è stato raggiunto, in primis, dai beniamini di Un Posto al Sole Patrizio Rispo, Miriam Candurro, Nina Soldano, Luca Turco, Giorgia Gianetiempo, Imma Pirone e Francesco Vitiello, accolti all'ingresso dalla Star Security di Antonello Paternoster e immortalati dai vari fotografi capeggiati da Marco Rossi. Nutrita anche la pattuglia degli imprenditori, per una sera alle prese con tanti selfie spiritosi ispirati dalla scenografia di Sefaroevents, illuminata a festa dalle luci colorate di Play Animation. Tra questi, Corrado Ferlaino con Roberta Cassol, Antonio Sasso e Michele Romano o, ancora, Enrico Schettino, Mimmo Rocco, Ugo e Roberta Cilento, Lello Carlino, Luigi De Simone, Ciro Perrella, Mirko Fammiano, Alessandro Marinella, e Ciro Sorbino, Alessandro Esposito, Bianca Imbembo, Tommy Ricozzi, Benedetta Riccio, Luigi e Matilde Nusco, Salvio ed Elisabetta Salzano, Peppe e Bruno Nardelli, Paola Greco.





Numerosi poi i volti dello spettacolo e dello sport che hanno raggiunto Maurizio per brindare anche al suo compleanno, che non a caso ricade nella stessa data. È il caso de La Dottoressa Smile Annapaola Manfredonia, il gieffino Antonio Medugno, Miss Italia Zeudi Di Palma, Pasqualina Sanna, Ciro ed Enzo Ferrara, Stefania Cilento, Francesco Salzano, Marco Maddaloni, Carlo Cracciolo ed Andrea Di Maria, il cantante Clementino, Veronica Maya, Barbara Petrillo con Fabiano Santacroce, Christian e Valeria Maggio, Alessandro Zarino, Mariano Catanzaro e tanti altri che bando alle esigenze della linea non hanno saputo resistere alle golose tentazioni proposte dallo chef pluristellato Giuseppe Molaro, coadiuvato da Joseph Selection e Strike a Poke.

Fedelissimi del party anche Valeria Della Rocca, Antonio Coviello, Fernanda Speranza, Mario Fuduli, i fratelli Annunziata, Leonardo Massa, Gianluca Isaia, Francesco Salzano, Gennaro ed Irma Corsicato, Stefano Maione e tanti altri che si sono stretti intorno a Maurizio e la moglie Ilaria, a sua volta accompagnata dai familiari Fabrizio, Mena, Alessandra e Stefano Carloni, al momento del taglio della torta Vesuvio di Scaturchio seguito dallo spettacolo sempre bello dei fuochi d'artificio. Un party allegro e danzante, grazie alla selezione musicale del dj Kekko Boccia ed all'inimitabile performance della Raoul Swing Orchestra, che hanno coinvolto in pista 500 invitati.