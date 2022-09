Party con vista sui Faraglioni per i primi 18 di Livia Vitale

Il 18esimo compleanno è un evento che non si scorda mai e la bellissima Livia Vitale ha deciso di

festeggiarlo in una delle mete più chic al mondo: Capri. Qualcuno l'ha definita «l'isola che non si scorda mai». Altri, «un unicum senza possibilità di confronti». E qui, di fronte al panorama mozzafiato dei Faraglioni, l’Hotel Punta

Tragara è stata sede di una festa di compleanno iper glamour, organizzata dall'event planner dei vip Enzo Miccio con il direttore della struttura Paolo Federico e la collaborazione dello chef stellato Luigi Lionetti.

Animato dai dj set di Irina Kant, oltre che dagli effetti visivi e scenici della Accendi un Sogno, il party ha visto la partecipazione di tanti ospiti giunti da ogni parte d’Italia tra cui Rossella Galiano omonime boutique, Giulia Nati accompagnata dal marito Cristian Bruschi, lo stilista Salvatore D’Amelio con la moglie Marilena e la figlia Francesca, Giantoribio Mogrovejo dello Studio Ciano, l’influencer e fondatrice di Change of Angels Angela Nasti e tanti altri tra cui gli amici di sempre Benedetta Basile, Noelia Miceli, Allegra Bellucci, Giada Giordano, Giosué Boggia, Martina Eboli, Noemi Riso, Allegra Aruta, Giuseppe Vitale, Grazia Grassia, Maria Vitale, Domenico Albano, Pasquale Fummo, Domenico de Matteo, Daria e

Benedetta Montella.

La serata si è conclusa immancabilmente nella Taverna Anema e Core dove Gianluigi Lembo e la sua

resident band hanno divertito ed intrattenuto tutti gli invitati con melodie storiche della cultura partenopea ed internazionale.