Istituto Pascale, mega party e boom di donazioni

Al fianco di chi sta lottando. È stata una grande festa della solidarietà quella promossa dall’Associazione Volontari Ematologia Pascale Onlus, che da undici anni organizza il Party per la Vita con l’intento di raccogliere fondi con cui sostenere poi il reparto di Ematologia dell’Istituto Nazionale per i tumori G. Pascale supportando i pazienti e le loro necessità. Fondata nel 2009 e gestita da professionisti ed imprenditori napoletani che hanno conosciuto in prima persona le malattie del sangue, l’AVEP rappresenta infatti una realtà unica visto che in tutta la Campania provvede ad un efficiente servizio di assistenza domiciliare gratuita erogato mediante personale qualificato di strutture ospedaliere che consente ai pazienti di essere seguiti a casa propria dagli stessi medici ed infermieri che ha conosciuto in reparto, e che lo hanno seguito dall’inizio del suo iter clinico. Un’attività importante perché evita l’insorgere del sentimento di abbandono e smarrimento che può a volte svilupparsi nei pazienti, ha spiegato allora ai quasi settecento presenti il presidente dell’associazione Francesco Orefice, che insieme ai membri del consiglio direttivo Simona Catuogno e Mariavittoria Cicellin ha accolto nel foyer dell’Arena Flegrea un parterre quantomai ampio e trasversale di amici ed istituzioni che hanno testimoniato una volta di più la valenza dell’operato dell’AVEP. Tra questi, il presidente della Camera Roberto Fico con la compagna Yvonne De Rosa, che si è trattenuto fino a tardi con il primario di Ematologia Antonello Pinto ed il responsabile del programma di assistenza domiciliare Gianpaolo Marcacci, oltre naturalmente ai membri del comitato organizzativo Serena Amabile, Cristiano Barbarulo, Mariano Bruno, Aldo Campagnola, Maurizio Capaldo, Stefano Capasso, Agostino Catuogno, Elia Coppola, Lilli de Lutio di Castelguidone, Cesare Falchero, Maurizio Gaeta, Angelo Lancellotti, Giovanni Lombardi, Riccardo Mercurio, Carmen Padula, Mario Palermo, Rosa Parente, Arianna Rodriguez, Elena Rossi, Maria Schettino, Marichela Sepe, Liliana Speranza, Gianni Tomo, Cristina Triggiani Tina Vasaturo. Organizzato nei minimi dettagi da Van Ideas con la regia di Nanni Resi e Verena Celardo, il party per la vita ha visto protagonisti del resto anche l’assessore comunale Alessandra Clemente, il presidente di Confcommercio Campania Massimo Vernetti e del Borgo Orefici Roberto De Laurentiis, il responsabile di Staff del Vicesindaco l’Ing. Giovanni Piombino, i consoli Mariano Bruno e Francesca Giglio, i padroni di casa Francesco e Mario Floro Flores, Angelo Mastro, Alfonso D’Apunzo, Francesco Procentese, Angelo Padovani, Lorenzo Cimmino, Alfredo Gaetani, Adele Pignata, Umberto Esposito, Francesco Uricchio, Pasquale Di Costanzo e tanti altri ripresi da Mario Iovinella ed intrattenuti dall’ora di cena fino a tardi dai cocktail preparati e serviti magistralmente dallo staff di Bar in Movimento di Francesco Cappuccio, lo spettacolo d’arte circense ideato da Bruna Baccari e diretto in loco da Bruna Cristlli, dal live show di archi targato Elek3 prima e, a seguire, dalla selezione musicale operata in console dal dj napoletano Marco Piccolo, tra i fondatori della Mec Academy, che ha chiuso in bellezza la serata.Un successo annunciato per una realtà che in dieci anni ha già realizzato 2100 interventi di assistenza domiciliare e raccolto oltre 950mila euro, reso possibile naturalmente anche grazie al sostegno di amici e partner veri e proprio piuttosto che semplici fornitori come PopoArt di Andrea Papolino che ha realizzato un maxi cuore di balloons a richiamo del simbolo dell’Avep, l’Eleganza dei Fiori di Giuseppe Caruso che ha omaggiato le composizioni floreali, G&G Party Service di Giovanni e Gaetano Corso che hanno provveduto agli allestimenti e sedute per tutti gli ospiti, Live Sound Rental di Guido D’Alessandro ed Ario Romano che hanno creato un’atmosfera magica con le loro luci e impianto audio, Netcongress di Stefano Losito e Gennaro Pisano che con le proiezioni ha permesso a tutti gli ospiti di conoscere operato e numeri dell’Associazione e dei suoi partner, Algrafica di Alessandro Torre che ha prodotto tutti i materiali cartacei, Ep Congressi di Emanuela Pignatelli che con le hostess ha garantito un’accoglienza agli ospiti degna di un gran gala, la supervisione del consulente del lavoro Eddy Miranda, le pierre dei fratelli Arianetto, Ciro Vitiello, Vincenzo Bellomia, Mery De Pompeis e Peppe Schettino che hanno promosso l’evento a tutti i loro amici e fedelissimi.Tra I più coinvolti presenti all’evento anche Valentina Valentino, Stefano e Spinalba Piroli, Fabrizio ed Manuela Buonocore, Francesco e Cristiana Caravecchia, Ketty Caravecchia, Paolo e Marianna Sersale, Roberta Pacifico, Gianna Mazzarella, Liliana Giugliano, Toli Senese, Andrea Adamo, Oscar Eposito, Aldo Campagnola, Francesca Gaudio, Alessandra Barbaro.