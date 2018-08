«Peace & love»: la disco anni ’70 in spiaggia a piedi nudi

Sabato 25 Agosto 2018, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi è rimasto o chi è già tornato dalle vacanze l'estate non si ferma: nemmeno il meteo ballerino può frenare la voglia di aggregarsi e far tardi in compagnia, mentre le serate ancora calde o afose affollano un po' dovunque le spiagge e i club in riva al mare.A Miseno qualche sera fa si festeggiavano gli anni ’70, la disco e il «flower power»: al Turistico in fondo ai lidi di Miliscola impazzavano le playlist "peace & love" di Gianni Rallo dj in un grande potpourri di hippie, Austin Power, Bob Dylan, John Lennon o la love generation e la mitica Aretha Franklyn di Respect, salutata con un lungo applauso. Dress code pop e seventy, nastri e coroncine di fiori per ogni ospite, allestimenti ipercolor e le scenografie cuori, tau e fiori di Luciano Santini: tutto naturalmente a piedi nudi sulla sabbia coi brindisi accorati e un tuffo in piena notte! Fino all'alba solo ballare, gongolare e fotografarsi per ricordare quegli anni, quella musica e questa meravigliosa estate: Gabriella Teodosio, Agar Di Tuoro, Elita Verdolini, Agostino Cacace, Valentina Affinito, Antonio Schiano, Assia Maddaluno, Antonella Papaccio, Pino Pondrelli, Rita Martino, Edoardo Della Ragione, Maria Mussone, Luciano Squeglia, Emanuela Capuano, Ilaria Pane e tanti altri.