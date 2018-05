Peace & Love a San Pasquale tra vino rosso e colorate pochette

Domenica 20 Maggio 2018, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 21:23

Riflettori accesi su via San Pasquale per la lunga passerella de Le Zirre, dove in tantissimi hanno ammirato le divertenti collezioni esposte, dalla Peace & Love fino all’ultimissima linea Sissi Love, realizzata con tessuti africani dai colori sgargianti.Ogni stoffa racconta una sua storia, tradizione, proverbio, poesia. I suoi colori esprimono la gioia di vivere e denotano una spiritualità intensa.La stessa gioia di vivere che hanno messo in scena, e in musica, i Senegal djembé facendo ballare gli ospiti a ritmo di sound africano mixato a proposte della canzone napoletana.Modelle in fantasie vivaci sfilavano indoor e outdoor mentre Zirre e Zirri invitavano i presenti a farsi scattare foto dal fotografo Romolo Pizi e con la polaroid così da portarsi con sé il ricordo di un evento speciale.Tra gli ospiti, erano presenti le attrici Marina Tagliaferri, Miriam Candurro, Giorgia Gianetiempo, Ludovica Coscione, gli attori Patrizio Rispo, Luca Turco e Lorenzo Sarcinelli. Daniela Tricarico, Viviana Racconto, Barbara Mustilli, Giorgia Della Morte, Gloria D’Avino, Patti Scorselli, Irene Iacovella, Roberta Maione, Roberta Buccino Grimaldi, Rosy Guida, Paola De Simone, Luciana Fiorillo, Gabriella Campobasso, Gabriella de Georgio, Nicoletta e Stefano Grimaldi, Sissy de Tilla ,Maurizio e Lina Bianconcini, Aldo e Paola Morra,Maria Rosaria Tortori, Mariateresa Scarnecchia, Alfonso Russo,Filli Chianese, Giuliana Lo Monaco, Titti Gentile, Chicca Montefusco, Piera Vittoria, Giulia Cangiano: tutte accolte da Romolo Pizi con Mila Gambardella e Cristiana Giordano.