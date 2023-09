Un brindisi all'editoria al Circolo Canottieri Napoli, dove il presidente del sodalizio Giancarlo Bracale ha aperto le sale del club per gli ospiti della serata organizzata dalla Piemme, concessionaria pubblicitaria de Il Mattino, per un'apericena al chiaro di luna. Un modo informale per incontrarsi anche con i principali protagonisti dell'economia campana, rappresentata da numerosi esponenti delle istituzioni come il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola con il vice Fabrizio Luongo, Antonella Polito e Luigi Russo di Si Impresa e il presidente di Aicast Antonino Della Notte, il consigliere delegato della Mostra d'Oltremare Maria Caputo e il sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco, il direttore generale di Soresa Alessandro Di Bello, il presidente dell'Ance Napoli Angelo Lancellotti con Marco Ferra, Pietro Paolo Micillo ed Ennio Sanseverino di Tangenziale di Napoli.

Numerosi i rappresentanti della cultura a partire dal rettore della Federico II Matteo Lorito con la moglie Francesca Marino, la responsabile dell'ufficio stampa federiciano Maria Esposito, il direttore generale Alessandro Buttà e la direttrice del dipartimento di dermatologia Maria Triassi, per continuare con il rettore della Parthenope Antonio Garofalo con Fiorella Anzano e Rossella Volpe, il sovrintendente del Teatro San Carlo Stephane Lissner con il direttore generale Emmanuela Spedaliere, Giuseppe Caccavale e Roberta Starace del Teatro Augusteo, il presidente del CdA della Fondazione Cives - Mav di Ercolano Luigi Vicinanza, il segretario generale Asmel Francesco Pinto, Ugo Picarelli fondatore della Borsa Mediterranea del Turismo, il responsabile comunicazione Città della Scienza Luca Mosele, il coordinatore del corso di laurea in Comunicazione Pubblica Lello Savonardo con i colleghi Luca De Luca ed Annalisa Buffardi, il direttore scientifico dell'Ircss Sdn Marco Salvatore. Selezione gastronomica ideata dallo staff del catering Gelusa al secolo Gennaro Coppola, Luca e Salvatore Russo che hanno preso in gestione il ristorante del club del Molosiglio. A dargli supporto il forno per le pizze dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletana con il presidente Sergio Miccù con Gianluca Pirro, il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana con il presidente Domenico Raimondo ed il direttore Pier Maria Saccani, le bollicine de La Guardiense che ha anche omaggiato con un apprezzato cadeau le signore. Accolti dalle hostess di Alessandra Picazio, il presidente della Banca Popolare di Torre del Greco Mauro Ascione con la responsabile relazioni esterne Loredana Loffredo, Antimo Caputo dei Molini Caputo con la moglie Francesca, il presidente della MedMar Emanuele D'Abundo, l'ad di AP Commerciale - Sole 365 Antonio Apuzzo con Gianluca Casciello del marketing, Federica Cordova di PWC, Carmela Abbate di Zì Teresa, Giuseppe Farina del gruppo omonimo, i fratelli Fabia e Fabrizia Esposito della Klevers, Edoardo Santangelo di Claf Communication, Vincenzo Santoro di Auto Santoro, Salvatore Oscurato di Multicedi, Fausto ed Anna Amodio, Enzo Varriale di Stevi, Sergio Di Sabato di Kimbo, Marco Varelli, Salvatore Molettieri, Valerio Gridelli di Lever Touch, Gennaro Ambrosio di Gea Corporation, Fabio Cafiero di Cafiero Consulting, Stefano Caruso di Unicredit Campania, Francesco Ammirati di Unipol Sai, Giovanni Cozzolino di Alifin Service, Biagio d'Isernia di Villa Andrea d'Isernia, Stefano Mazza di Leonardi Immobiliare, la brand manager di Parmalat Daniela Buffolano, Maria Vittoria e Nuna Casolaro, gli editori Ruggero Savarese e Maurizio Cuzzolin, Franco Chiappetti, il presidente di Tutto Sposi Martina Ferrara, Giuliano Annigliato e numerosi giornalisti tra cui Luciano Pignataro, Francesco De Luca e Nando Santonastaso, Marianna Ferri della Regione Campania, Daniele Trosino dell'Interporto Campano, Roberto Conte del Suor Orsola Benincasa, Brunella Cimadomo, Lorenzo Iuliano, Angelo Cirasa, Fabrizio Kuhne, Salvatore Esposito accolti da Fulvio D'Alterio direttore commerciale pubblicità locale Sud e Luca Cardone direttore commerciale pubblicità nazionale Centro Sud.

In chiusura, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo ha voluto premiare i vertici della testata con delle targhe consegnate da Claudia Mercurio: al presidente Massimiliano Capece Minutolo, al direttore Francesco de Core e all'ad di Piemme Walter Bonanno.