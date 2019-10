Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:05

Pizze fritte e al forno di Concettina ai Tre Santi: a tenere a battesimo i primi cinquant’anni di Giampiero Giugliano, festeggiati nel giardino di via San Domenico insieme agli amici di sempre, sono stati i maestri della pizza napoletana Ciro ed Antonio Oliva, che hanno sfornato pizze ininterrottamente dalle sette di sera fino a mezzanotte, alternandosi nelle preferenze degli ospiti con il caciocavallo impiccato di Antonio Vitagliano, le graffette di Pasqualino Bakery ed i colorati cocktail proposti in loco dalle ragazze del Moon Light Moving Bar.Un party senza dubbio gustsoso insomma ma anche rigorosamente dancing, animato prima dalla musica dal vivo degli Eclissi Du Sol con Gigi Scudiero e Francesco Battarino e, a seguire, dalla selezione musicale operata dal dj Duccio Bocchetti. Una serata da ricordare insomma per gli amici di Giampiero, che insieme alla moglie Alessandra Altomare ha accolto in casa ben 250 ospiti che hanno atteso con loro l’immancabile rito del taglio della torta a mezzanotte.Tra questi, Fabio ed Antonella Pacchiano, Mario e Giuliana Muscariello, Corrado e Titti Altomare, Nico Bonelli, Giantommaso ed Ilaria Avati, Delfo e Sabrina Chiozzini, Fulvio e Valentina Martusciello, Davide ed Alessandra Galiano, Francesco e Gabriella Verde, Alberto ed Elisabetta Boccalatte, Francesco e Fabiana Piscitelli, Gigi e Francesca Sodano, Nico Bonelli, Alessandro Limatola, Vicky e Stefania Di Palo, Roberto e Daniela Muoio, Diego e Katia Pirolo, Fabio ed Ilaria Galiano, Marco ed Anna Mansueto, Michele e Francesca Barra, Ugo Candia, Alberto e Rosy Autieri, Nicola e Lucia Mosanghini, Domenico ed Alessandra Ferrara, Mariano Russo, Ugo e Mara Brancaccio, Fabrizio e Federica Lojodice, Vicki e Stefania Di Palo, Marco e Chiara Muscariello, Leonardo e Titti Farsetti, Gianluigi e Roberta Oranges.