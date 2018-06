Pomeriggio allo zoo: un brindisi tra amiche

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:18

Il leone Simba, Camillo il coccodrillo, il giovane scimmiotto Gennarino, Carol l’ippopotama, l’alpaca Teo e da qualche giorno il caracal Achille sono alcuni dei pacifici ospiti dello zoo di Napoli, che con un pò di amici e di restyling è tornato da un po’ di tempo a far sognare bambini, genitori e amanti di quegli animali, che seppure in cattività vivono in un habitat familiare e congeniale curato ogni giorno con dedizione e passione da un team di giovani professionisti.Tra il parco dei felini ricco di vegetazione, le vasche di foche e ippopotami, la palude del coccodrillo, il giaciglio di un orso pigrone, le splendide voliere di uccelli tropicali o i recinti cogli amici della fattoria e persino i magnifici pavoni liberi sui vialetti è possibile unire alla visita anche un party pomeridiano tout court.È accaduto pochi giorni fa e l’idea è venuta a Ludovica Viscardi Beretta che tra un viaggio all’estero e un transfert Milano-Napoli ha deciso di trascorrere un pomeriggio con le amiche più vicine, chiamandole in raccolta alla casetta centrale del giardino zoologico per il primo «rendez-vous mamme & bimbi» (come lei stessa l’ha battezzato) e augurare a sorpresa buon compleanno alla piccola Giselle. Allestimenti green-style, frutta finger e calici di ice champagne hanno animato la carrambata e concluso il giro guidato tra gli amici a quattro zampe con gli immancabili selfie tra tutte: Sole e Monica, consorti di Cavani e Insigne, Leda Castaldo Barberini, Giada De Cesare, Ria Stammelluti Fonzone, Loredana Mariniello, Giulia Di Capua, Veronica Colella, Enrica Pagano e uno scatto con l’imprenditore Giorgio Beretta e l’ingegner Francesco Floro Flores, patròn del rinnovato parco zoologico.