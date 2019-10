«Prima» on the road a Chiaia per la nuova Bmw: The One

Domenica 20 Ottobre 2019, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 19:13

Una presentazione on the road per la «prima» napoletana della nuova Bmw serie 1, The One: un auto che, come spiegato nel corso della serata dallo staff di Mcar capitanato da Gaetano Pascarella con Gaetano Parisi ed Antonio De Bernardo, nasce da una nuova idea di vettura che vede la strada come simbolo e generatore di sogni.Altamente rivisitato nel design e nella tecnologia, il nuovo modello è stato tenuto a battesimo da un parterre di quasi mille ospiti che dall’ora dell’aperitivo fino a sera si sono incontrati negli spazi di Cantine Sociali, uno dei luoghi simbolo del divertimento easy chic della città nel cuore di Chiaia, trasformati dalla Van Ideas alias Nanni Resi e Verena Celardo in un format urban streetstyle in cui nulla, dall’allestimento al food & beverage, era stato lasciato al caso.Animata dalla selezione musicale operata in console dal dj Marco Piccolo, attualmente uno dei nomi più accreditati, la serata è stata scandita infatti dalle esibizioni degli acrobati volanti della Compania dei Parcure, che hanno infine scopeto l’auto tra mongolfiere ad elio personalizzate realizzate dal baloon artist Andrea Popolino.Uno show nel cuore di Napoli che ha visto protagonisti allora tanti degli habitué degli happening in target, da Toli Senese, Andrea Adamo, Angela Aloschi e Veronica Pinto ad Andrea Amirante, Paolo e Giuliano Arianetto, Ele Artiglieri, Pigi Bertolini, Lorenzo Bianchi, Simona Borrelli, Fabrizio Bonocore, Manuela Maiello, Aldo Campagnola, Francesco e Cristiana Caravecchia, Lina e Maria Carcuro, Massimo Cinefra, Fabrizia Cesaro, Fabrizio e Corinne Chianese, Barbara Cucinelli, Stefano e Giuliana D’ambrosio, Eugenia De Luca, Alessia De Rosa, Peter Bevilacqua, Raffaele Della Posta, Edo Faiella, Daria Vosa, Gianraffaele Fiorentino, Marcello Gentile, Alessia GIancristofaro, Flavia D’Anna, Salvatore Ferrante, Svetlana Delimarska, Valeria Vitolo, Max Pepe, Alessia Iantosca e tanti altri.