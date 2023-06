“Ragazza We can dance”, grande festa finale: premiati anche Gigi D’Alessio e Clementino

Gran finale per l’undicesima edizione del concorso “Ragazza We can dance”. La serata conclusiva della manifestazione, ideata da Stefano Piacenti e presentata da Dino Piacenti e dalla showgirl Ainett Stephens, si è svolta alla Casa della Musica dove hanno sfilato le 26 ragazze selezionate durante l’anno per la finale.

Ad aggiudicarsi l’ambita fascia, quest’anno, è stata la giovanissima modella napoletana Aurora Fretta, premiata da Vincenzo Russolillo, presidente di Casa Sanremo. Il patron del concorso, l'imprenditore Stefano Piacenti è già al lavoro per la dodicesima edizione, infatti domenica 16 luglio la carovana del concorso sarà sull'Isola azzurra alla taverna "Anema e core”.

Anche quest’anno, contestualmente al concorso, sono stati assegnati i premi "NAPOLI WE CAN...

la Napoli che vale”, conferiti a figure professionali che si sono distinte nel mondo del cinema, della moda, della musica, del cabaret. Il premio, come ogni anno, è ideato e realizzato dallo scultore Lello Esposito.

I vincitori 2023 sono stati: Gigi D’Alessio per i suoi 30 anni di carriera; il rapper Clementino che ha presentato la sua ultima hit "Guardando la Luna" dedicata a Napoli e allo scudetto; Valentina Stella, grande voce della canzone napoletana; Rosario Miraggio, artista di eccellenza; il cantante Gianluca Capozzi; l’attrice comica Maria Bolignano; Gianluigi Lembo, patron ora della taverna più famosa di Capri, Anema e core e infine il trio comico partenopeo Ditelo Voi.