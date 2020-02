«Rave in the Cave», festa di laurea nel Tunnel Borbonico per Antonello

Ultimo aggiornamento: 16:49

Una festa di laurea finalmente catartica per il neo ingegnere meccanico Antonello Del Giudice, che per brindare al meritato 110 e lode ha invitato trecento amici nel Tunnel Borbonico: sodali di una vita, compagni di avventure o perché no anche persone quasi sconosciute purché simpatiche. L’importante, ha spiegato Antonello nell’invito, era essere del mood giusto per celebrare questo favoloso evento in grande stile.Ed ecco allora un «rave in the cave» nel sottosuolo di Chiaia, dove ad accogliere gli ospiti insieme al festeggiato, Marco Baldassarre, la sorella Adriana ed i genitori Antonello ed Adriana c’erano allora i barmen di Luca Fanti ed i dj set di Peppe Blasio, che ha fatto ballare anche i fedelissimi arrivati da Milano, Torino e Madrid. Una serata spensierata come gli anni dei suoi protagonisti, tra cui Massimo de Giovanni, Davide Gnerre, Tommaso e Sergio Iavarone, Marialaura Mattioli, Camilla Bove, Giuseppe Orlando, Maurizio Iannitti, Guido Clemente, Giorgio Giustino, Giancarlo D'Errico, Simone La Mantia, Sara Del Giudice, Mariagrazia Pellegrini, Giordana Vicidomini, Luisa Altieri, Matteo Mirante, Valentina Pennarola, Martina Monti, Martina De Pascale, Fiorenza de Giovanni, Federica Altiero, Gigliola Ferrazzani, Giovanni de Bernardo, Ludovica Mazio, Martina Montedoro, Gianluca Miranda, Mariacarmen Scalzone, Lorenzo Sanseverino.