Della Corte, acquerelli per gli ospiti al friendly drink di San Valentino

L'amore in tutte le sue forme per gli habitué della maison Ileana Della Corte, nella cui sede quest'anno il San Valentino è stato celebrato con un friendly drink in onore del sentimento a trecentosessanta gradi: friendly love, family love, pet love e couple love sono state infatti le parole d'ordine per accedere all'happening ospitato dalla sede napoletana di via Carlo Poerio.

Qui, oltre alla padrona di casa Carla Della Corte, gli ospiti dell'iniziativa hanno trovato ad accoglierli anche la giovane ritrattista Alessandra Muto, che ad ognuno di loro ha realizzato dei simpatici ritratti con acquerelli da portare poi a casa in ricordo di una serata spensierata.

Tra questi, non potevano mancare i fedelissimi del brand come Toto de Matteis e Mia Palma, Antonella Esposito e Mino Cosenza, Raffaella Monetti, Gabriella e Paolo Manieri, Stefania e Maurizio Muto, Alessio Visone, Giordana Monti, Manuela Ascanio, Paola Abbamonte, Federica Ruffo, Patrizia Bocchini, Roberta Bacarelli, Nicoletta e Mariella Ciotola, Elena e Margherita d’Angelo, Mimmi Gunnarsson ed Ada di Pietro, Roberta Santagata de Castro e Francesco Angrisani.