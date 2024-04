Sant'Antimo, lo stilista Salvatore Pappacena festeggia i 40anni al Lilì

Uno spettacolare party a tema, stile “Le cabaret”, per festeggiare i 40 anni di Salvatore Pappacena, lo stilista casertano che si conferma tra i protagonisti dell’alta moda italiana con le sue creazioni esempio di arte, talento e artigianato di eccellenza.

Suggestiva location dell’evento il “Lilì” di Sant’Antimo, completamente ridisegnato e allestito secondo le indicazioni dello stesso Pappacena e di Steve di Maio con tante piume e tanti cristalli in modalità teatro “le cabaret” degli anni ‘50, con rosso, oro e porpora colori dominanti. Nel locale di proprietà di Raffaele Crispino e Alba Di Costanzo, Salvatore Pappacena ha invitato amici, parenti, clienti fra quelli più affezionati, colleghi e protagonisti del mondo della moda, make up artist, wedding planner e l’intero suo team di lavoro, tutti in elegantissimo abito scuro cosi come da dresscode indicato, con l’obiettivo dichiarato non solo di festeggiare ma anche e soprattutto «per il piacere di stare tutti insieme, in compagnia degli amici di sempre, godendosi una serata spensierata di grande spettacolo».

Un party all'insegna dei colori, del divertimento, dell’intrattenimento e dello spettacolo al quale hanno partecipato numerosi artisti amici di Pappacena, fra i quali la superospite Valentina Stella, che ha interpretato alcuni dei suoi brani di maggiore successo, e Sypario, la drag queen protagonista della terza stagione di Drag Race Italia, programma tv in onda su Paramount+, che si è esibita nel suo spettacolo dopo la torta e il brindisi di mezzanotte. E poi numerosi protagonisti del mondo della moda, come l’imprenditrice Sonia Albano, cara amica di Pappacena, che spesso accompagna con la propria azienda di calzature gli eventi e le creazioni di quest’ultimo.

A rendere ancora più suggestiva la serata e lo spettacolo, infine, tanti giocolieri, sputafuoco, ballerine e un gruppo musicale.