Una villa vesuviana per l'unione civile dell'attore Cosimo Alberti di «Un posto al sole»

Sabato 14 Settembre 2019, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 18:57

Villa Tufarelli come incantevole cornice del sogno d'amore coronato ieri da Cosimo Alberti e dal suo Cristian. L'attore della serie «Un posto al sole» ha scelto di festeggiare l'unione civile nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio. Dopo il fatidico «sì» pronunciato in mattinata, il party si è infatti spostato nella villa sangiorgese, con le decine di invitati che hanno reso omaggio agli sposini fino a tarda notte. La suggestiva location, peraltro, aveva ospitato il mese scorso anche la celebrazione del compleanno del sindaco Giorgio Zinno.Alberti, da sempre in prima linea per i diritti degli omosessuali, interpreta nella fortunata serie ambientata a Napoli il vigile urbano gay Salvatore Cerruti. E se nella fiction il povero «Cerry» è da sempre a caccia della sua anima gemella tra mille peripezie, le cose sembrano andare decisamente meglio all'artista nella vita reale: dopo due anni di relazione, così, Cosimo e Cristian sono finalmente convolati a nozze. Nel corso della sera, tra musica dei dj, tammurriate, soprani e spettacoli vari, la villa si è trasformata in una vera e propria disco. Tra i presenti del cast del telefilm, anche Luca Turco (Niko Poggi) e Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani).