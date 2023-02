Sanremo, San Valentino e San Faustino: una settimana “santa” di casa o movida

Se la prima disputa di questi giorni è davanti alla tv tra Sanremo (…o San Remo?) e Netflix, la seconda sarà tra meno di una settimana di sera tra San Valentino e San Faustino. A casa o fuori? Ape o dance? In coppia o in comitiva? Cena o dopocena? Intrattenimento casalingo o by night?

Dall’happy hour a notte fonda il ventaglio è talmente ampio e godereccio.

Se la Ferragni e i suoi “etic” Dior non ci ammaliano, se l’urlo di Anna Oxa o Facchinetti non ci convince e se la sfuriata floreale di Blanco ci disturba, si può optare per le pay tv con un rilassante docu-cult o una nuova serie tv come The Newsroom oppure ripercorrere gli ultimi episodi di Glass Onion, Mare Fuori e The Pale Blue Eye.

Ma se vogliamo goderci comunque una serata fuori, un appuntamento galante o in compagnia, l’offerta partenopea è vivace, creativa e ineccepibilmente esaustiva.

Al netto di un maxi monitor o una led screen tv con cui sono opportunamente attrezzati tanti lounge bar e risto-pizza d’ogni tipo e ubicazione, val la pena menzionare qualche iniziativa originale e alternativa in giro per la città.

Al grazioso bistrot L’Ebbrezza di Teonilla nell’androne di uno storico palagio in vico Satriano i giovani di Chiaia, amanti delle atmosfere romantiche e ricercate, s’intrattengono a cena o all’aperitivo tra un southern comfort e un calice di Falerno, ai tavoli o sull’elegante scalone: qui si è invitati al silenzio “sanremese”.

Al Museum Cafè in piazzetta Nilo di giovedì sera c’è “Play Thursday: fiabe nel frattempo”, un nuovo format tra movida ed esperienza teatrale a cura della Bellini Theater Factory. Gli spettatori guardano lo show e interagiscono coi personaggi in un gioco collettivo inaspettato: giovani autrici e giovani attori inscenano fiabe antiche in chiave d’avanguardia. Quali fiabe? È il pubblico a indovinare.

Verso il Centro Storico al nuovo Tools di Calata Trinità Maggiore tra progetto artistico contemporaneo, mixologism internazionale e design soft-underground, il venerdì è la serata jazz e deep-jazz per un pubblico over 30, decisamente lontano dalla tv e le canzoni italiane del Festival: appuntamento il 10 febbraio dalle 19 a notte fonda.

Sabato sera il cult si chiama Effegi Home Gallery al Parco Margherita: il numero ospiti è chiuso ma l’entertainment è garantito con la mostra “Terra, Aria, Acqua, Fuoco” della talentuosa padrona di casa, la cena easy gourmet e la playlist ’70 di Alex Stentardo dj: per i sanremisti irriducibili l’angolo tv è assicurato.

“Passione carnale” e “Passione di mare” sono i menù peccaminosi ideati per Martedì 14 da Viviana Marracoli, l’istrionica chef di Taverna La Riggiola a Chiaia, e il dolce peccato di gola è una mousse di cioccolato al rum, arancia e gelato ai frutti di bosco.

Luxury San Valentino al Riserva Rooftop sulla collina di Posillipo: seducente e afrodisiaco l’ensamble cocktail & dessert. Il “drink in love” di Michael Reale è preparato con ingredienti hot: zenzero, vodka ketel one, homemade soda, shrub di lamponi e petali di rose. Il dolce “oh love”, creato ad hoc da Salvatore Incoronato, è una mousse rossa al lampone con cuore di nocciola in più consistenze.

Da Pizz’Amore & Fantasia si festeggiano San Valentino & San Faustino: per un mese il menù romantico&non è servito ai fidanzati e ai single. In tavola il “cuoppo dell’amore”, una scatola a forma di cuore ricolma di fritti, che sono anche una delle specialità della casa.

È red il menù risto&pizza di Galleria Navarra in piazza dei Martiri. Un inno al colore rosso da degustare in coppia nel déhor: dallo chef Alessandro Vollaro un risotto al tonno rosso scottato, mascarpone e barbabietola e a seguire un carpaccio di spigola marinato al melograno, mentre dal pizza-chef Davide Civitiello è rosso salmone la nuova pizza che ha intitolato per l’appunto Cuor di salmone.

Si conclude all’euforico Tucci’s di via Nisco, dove la serata clou è San Faustino, il 15 Febbraio: all’appello di ladies Ale & Fede, le vulcaniche ospiti dei mercoledì, risponde tutta la Napoli over fourty che non resiste alle flute di cento spumanti italici & francesi ma soprattutto alla consolle inossidabile di Dario Guida.