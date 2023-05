Scudetto al Napoli, aperitivo in boutique: un brindisi “rosa” ai campioni d’Italia

Aria di scudetto, aria di Primavera.

Mentre in città l’euforia azzurra pervade ogni angolo e ogni sorriso, la bella stagione invita a uscire e incontrarsi, sebbene non abbia ancora davvero aperto le porte. C’è voglia di festa, di allegria, di brindisi e le signore declinano quest’entusiasmo anche negli happy hour della moda: ecco come qualche giorno fa Maria Laura Musollino ha celebrato l’arrivo della vittoria azzurra insieme alle amiche e clienti di Lalli Lab, il suo nuovo store di moda donna da poco inaugurato in via Cavallerizza, dove nel cortile ottocentesco si sono radunate per un “cheers” benaugurante tra amiche: Alessandra Calise Martuscelli, Annalisa Chirico, Maria Chiara Aulisio, Maria Paola Rodriguez, Bamba di Costanzo, Claudia Pedicchio, Olimpia Vacca, Alessandra Adriani, Paola Polidori, Virginia Basile, Lucia Fiorentino, Cristiana Cicchella, Claudia Catapano, Paola Di Gennaro, Erika Hubler, Marianna Cuccini, Manuele Palamenghi, Giovanna Letizia, Roberta Galdiero, Federica Staemply, Antonella Visone, Lina Carcuro , Antonella Ceraldi e Anna Paola Palombo.

Aperitivo in boutique all'insegna del gusto, del glamour e il gourmet: si assaggiano delizie in punta di dita e si sfogliano le novità della moda con un brindisi “rosa” ai Campioni d’Italia.