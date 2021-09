«Sea Charity Gala»: l’eleganza della solidarietà

La notte della beneficenza si veste d’incanto e si colora di musica e show.

Il «Sea Charity Gala» l’altra sera ha illuminato di allure il Club Partenopeo sul golfo di Coroglio, grazie all’iniziativa solidale di tre intraprendenti partenopee: Veronica Maya, Francesca Frendo e Carla Travierso, in una parola Passepartout.

La show girl amatissima dai napoletani, un’affermata archi-designer e un’appassionata art dealer hanno dato vita al più atteso e patinato rendez vous di fine estate, che ha chiamato in raccolta una folta platea di napoletani (e non solo) per aiutare la Fondazione Santobono Pausilipon, presso l’omonimo nosocomio di Posillipo che si prende cura delle patologie infantili.

Complice la piacevole temperatura di questa coda di settembre, la “notte delle donazioni” si è fregiata dell’amichevole e generosa esibizione di numerosi artisti, tra cui Patrizio Rispo, Patrizia Pellegrino, Andrea Sannino, Vittoria Schisano, Ermanno Sinni e tutta la ciurma di Made in Sud, capitanata tra gli altri da Ciro Giustiniani o Peppe Iodice.

Ma uno dei più indiscussi protagonisti dell’evento è stato senz’altro il fascino: le mise di tante signore hanno decisamente impreziosito il red carpet e l’obiettivo patinato dei paparazzi.

Eccone alcuni. Le padrone di casa, per cominciare: Veronica Maya in nude look e paillettes azzurro ghiaccio, la Frendo in lungo d’organza night blue di Maria Grazia Greco e Carla Travierso in un maestoso Blumarine nero con polsi e pistagna in cristalli.

Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, Direttore e Presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, in elegante lungo: rispettivamente un romantico bianco nero di Manuel Del Rei e un raso navy e ricamo di Eles Couture.

La Pellegrino indossava un graphic-multicolor a sirena, mentre Vittoria Schisano un elegante pigiama in seta nera di Gabriele Fiorucci. L’avvocato Teresa Fico in charleston platino, Bianca Pesante in rosso carminio, Flora Nappi con halter a croce total black, Maria Carmen Vitobello in monospalla silver e nero, Ester Gatta in chiffon e spolverino San Gallo neri Eles, Maria Elena Altieri in lurex cipria, l’architetto Ketty Migliaccio in lungo di seta plissè turchese, l’avvocato Rossella Ferraro in lungo perla traslucido di Nenna Pop, Gabriella De L’Ero in seta floreale e pizzi francesi Satriano Cinque, l’artista Laura Niola in un magnifico monospalla bianco blu a coda anteriore di Roberto Cavalli, Silvia Crucioli in smoking maschile Silvì, Anna Paola Palumbo in un ampio Nino Lettieri nero con graphic ribbon bianchi, Daniela Vallesi in uno strepitoso glitter a sirena, Partizia Gargiulo in organza bianca e paillettes silver, la pilates coach Paola Di Tello in blu elettrico, Gioia Caputo in minimal ecrù, Sonia Albano in nero Cina e Anna Maria Curcio in elegante monospalla di chiffon ottanio.