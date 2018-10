Serata Amarcord per Carlo e gli amici di sempre

Sabato 20 Ottobre 2018, 15:33

Ancora serate di intrattenimento sotto le stelle, ancora temperature dolci e voglia di incontri e convivio all’aria aperta: a Napoli si vive tuttora l’eco della bella stagione come se l’autunno non sia nemmeno alle porte. A Mergellina poche sere fa si festeggiava il ritorno a Napoli di Carlo Varriale, storico mattatore delle notti partenopee tra buona tavola e indimenticati brindisi con amici e clienti alla Mescita di Capo Posillipo: dopo alcuni anni di esperienze al Nord ha riportato qui a casa il suo spirito conviviale e la passione per i buoni sapori.Da Fiorenzano Mare al largo Sermoneta sono così convenuti oltre duecento ospiti, che hanno goduto un lungo racconto nel nuovo rendez vous di Carletto (come lo chiamano gli amici di sempre): vini nostrani e buffet tradizionale offerto a tutti gli invitati, deliziati dalle note lounge di Gianni Sciorio e dagli onori di casa di Rino Vollaro e Vicky Parker con tutto lo staff da Francesco Perillo e Domenico Cocorese in sala a Giovanni Maniscalco, Carlo Milto e Ciro Zaccaro ai fornelli.Selfie, dirette o storie sui social e i flash di Carmine Principe per tutti i presenti: Giuseppe Graziadei, Stefania Passalacqua, Chicca Gambardella, Manfredi Manfredonia, Claudia Paudice, Stefania Amirante, Marco Pescarolo, Alessia Pisapia, Anna Sommella, Gino Serrao, Lorenzo Crea, Marco Fasano, Tito Allegretto, Rino Pagliaro, Laura Balzamo, Rosaria Nurra, Massimo Vernetti, Paola De Georgio, Mariangela De Padova, Tiziana Guadagno, Diego e Francesco Terracciano.