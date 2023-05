Serata di gala della famiglia Giordano a Casoria

Tanti artisti e ospiti a sorpresa nella serata di gala di sabato 27 maggio a Casoria del gruppo Giordano al White Pearl. Un evento che è stato organizzato non solo per il lancio del nuovo profumatore d’ambiente Minerva Tobacco & Patchouli della linea Raptus Domus Parfum ma soprattutto per riunire dipendenti, fornitori e amici di questo azienda dopo la lunga pandemia. Il gruppo nasce nel 2015 ed è fondato da due fratelli Fabio e Nancy Giordano che sono stati ispirati dalla passione del padre Vincenzo per la profumeria e specialmente per la profumeria artistica. E così hanno deciso di avviare la loro attività proprio in questo campo, dedicando e coronando la passione del papà in qualcosa di concreto.

Fabio è il Ceo dell’azienda e si occupa della parte commerciale mentre Nancy si occupa della parte amministrativa.

La ricerca della giusta fragranza è lo scopo che unisce tutti nella famiglia, è al centro di ogni discorso. L’azienda nasce come piccola azienda giovanile con pochi dipendenti a Casoria e pochi punti vendita,ma anno dopo anno la crescità è costante e oggi conta decine di dipendenti e migliaia di punti vendita in tutta la Italia ed anche in Europa.

Una festa di domani, sabato 27 maggio, è anche per celebrare l’unione tra le persone, la prima dopo la fine della pandemia, dunque occasione straordinaria. Alla serata, organizzata da Lovevents, è prevista la presenza degli stand di Sorbillo, Punto Nave, Giggione Panini e tanti altri.