Serate al Bruttini, musica dal vivo con la Fierro Band

Domenica 7 Ottobre 2018, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona la seconda per il «Bruttini». Il locale di via Crispi, inaugurato appena un anno fa ma subito divenuto meta cult del by night cittadino, è tornato ad ospitare amici e personaggi dello spettacolo accolti nelle sale di Gradini Amedeo dai padroni di casa, tra cui figurano anche attori come Claudia Ruffo e Mimmo Esposito.Il cartellone di quest’anno è iniziato con la classica cena - spettacolo della B-Band, il gruppo residence del locale che per l’occasione ha visto sul palco Roberta Nasti, Antonio Carbone, Gianluca Mirra, Gaetano Diodato, Maurizio Lanzieri e Sarà Iovine.A seguire, un venerdì sera tutto da cantare con Fabrizio ed Aurelio Fierro Junior, accompagnati ancora una volta da Dario Paolo Picone, Federico Luongo, Danilo Esposito e Sergio Di Gennaro.Una «prima» spumeggiante, che ha visto del resto anche la partecipazione di numerosi habitué del by night cittadino come Sante Cossentino, Maurek Poggiante, Salvatore Caiazza, Giovanna Scognamiglio, Vanni Fondi, Maridì Vicedomini, Lorenzo Crea, Raffaella Lavorgna, Adriano Maddaloni, Romualdo Loiacono, Giulio Morelli, Stella Giannicola, Benedetta Cerrelli, Ottavio Frasca, Ciro Limatola, Antonio De Gennaro e tanti altri come Alessandra Rubinacci, Emilia Pugliese, Francesco Schettino, Guido Grillo, Daniela Vallese e tanti altri accolti all’ingresso da Fabio Ruffo.