Torna Shangò, il cioccolato protagonista al Mama Ines Unconventional Club

Venerdì 2 Novembre 2018, 13:59

Domenica 4 novembre, dalle 20, al “Mama Ines Unconventional Club” di Cercola, è in programma un nuovo appuntamento con il format “Shangò”, nato per garantire una serata che possa offrire una atmosfera emozionante e divertimento. E' in programma un aperitivo e un buffet a tema, garantito ad un target selezionato che dà vita alla kermesse “Vesuvio Live Festival” nella quale verranno coinvolti a partecipare personaggi dello spettacolo, scrittori, cantanti, esponenti di circuito teatrale e di associazioni di beneficenza. L'appuntamento è dedicato al cioccolato di Napoli in tutte le sue forme e i suoi colori grazie all’azienda artigianale partenopea “Mario Gallucci”. Inizierà un vero e proprio show con spettacolo, coreografie, musica ed effetti speciali: ad allietare la serata saranno in consolle il dj Alex Colle e il performer Goldie Voice. A seguire, la presentazione di uno degli eventi più glamour degli ultimi, “Colour Inside”, ideato da Simona Tagliaferri in programma il 30 novembre nella Galleria Borbonica di Napoli. Ingresso gratuito fino alle ore 21.