Show cooking stellato all night long per gli amici di Schettino

Party stellato ad Agnano per gli amici di Fabrizio Schettino, che dopo ben cinquantotto anni ha deciso di trasferire la sede della Schettino Grandi Cucine dagli storici uffici di Via Medina allo stabile rinnovato dell’ex ospedale militare della NATO, dove è sorta quindi una sede di metri quadrati con reparto per l’assistenza tecnica ed una spettacolare sala demo con tutte le attrezzature di cucina di nuova generazione in funzione a disposizione degli chef.

Proprio gli chef del resto sono stati i gandi protagonisti di una no stop gourmet nello Schettino Lab: dalle 18 all'ora delle streghe si sono susseguiti gli show cooking di Luca Esposito, Gianluca D'Agostino, Lino Scarallo, Antonio Tubelli, Alex Pochynok ed Ignacio Ito Hidemasa, che hanno accolto con le loro ideazioni gastronomiche i rappresentanti più noti del movimento ristorativo napoletano, dagli imprenditori della ristorazione agli altri colleghi chef.

Un ambiente amichevole e spensierato, complice il sottofondo musicale e la presenza di tanti amici e semplici appassionati immortalati dagli scatti di Marco Baldassarre così come il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia

ed il suo assessore Roberto Gerundo.