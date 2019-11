Silent Party in alta quota con Spillenzia e Dario Guida

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un live made in Napoli in salsa States con le cover die tant’altro: era la coinvolgente session di, per l’evento organizzato nel primo weekend di novembre da Sabrina Majello negli spazi di Exclusive in via Orazio. Il video-mapping diha ricreato tutt’intorno il comfort di un party in alta quota con tanto di immagini e atmosfere in volo e in aeroporto, mentreha somministrato la musica del momento in “silent mode” con cuffie multicolor a tutti decibel:con una brigata in divisa da steward e i suoi finger napoletani ocon dieci hostess bar-tender per long drink e bollicine hanno fatto il resto.A gremire i saloni e animare la festa ci hanno pensato duecento invitati: