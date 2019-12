Smoking e trasparenze, mega party a Posillipo

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smoking e trasparenze per il tradizionale party delle feste organizzato nella loro casa di Posillipo dadove anche quest’anno la terrazza sulla baia di Riva Fiorita si è illuminata a giorno per ospitare gli amici della coppia che hanno interpretato alla perfezione il dress code. Una carrellata di gentlemen in cravattino e dame con abiti lunghi e piume hanno invaso quindi la discesa per ritrovarsi infine in una location con decori in oro, rigorosamente in tinta con il maestoso albero illuminato da ben 9mila luci mentre varie candele sparse per il salone della casa hanno contribuito a creare un’atmosfera calda e soffusa.Accolti dalla bella voce della giovane, reduce da The Voice, gli ospiti dei De Nunzio hanno ballato quindi fino a notte tarda sulle note diin console prima, accompagnato dal sax di, e dall’immancabile piano bar live diche come sempre ha fatto cantare tutti tra bollicine e selfie a più non posso. Tra questi, non potevano mancare i fedelissimi del party, un rito che si ripropone da ormai più di dieci anni, comee tanti altri accolti insieme a