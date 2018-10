Soirée di musica e sapori al George davanti al golfo di Napoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 14:06

Sarà il clima dolce che ancora si gode in città, le sere col chiaro di luna e le temperature mite che ancora rimandano alla bella stagione, ma fino a fine ottobre a Napoli dopo il tramonto si possono trascorrere momenti di musica, convivio o spettacolo sotto le stelle davanti al panorama e a lume di candela.Proprio così poche sere fa dalla terrazza vista golfo del Parker's in corso Vittorio Emanuele, dove ci s'incontrava e si festeggiava il nuovo risto-lounge George, dal nome del biologo inglese George Bidder Parker che nel 1899 rilevò lo storico edificio, oggi ridisegnato da Valentina Pisani.Cesira, Maria Ida, Bice e Salvatore Avallone, odierni conduttori del 5 stelle, hanno accolto un gremito parterre di ospiti non solo campani in una soirée di musica e sapori, scandita da note jazz voce e sax dal vivo e le delizie in punta di dita dello chef Domenico Candela, partenopeo formato ai fornelli blasonati dei parigini Solivérès e Alléno.Colonna sonora lounge per tutta sera, una flute di Krug francese o Mata campano e l’istantanea ricordo per tutti gli invitati: Armando Brunini e consorte, Daniela Carano, il professor Raffaele Cercola, Ugo e Tiziana Malasomma, Luigi e Marta Di Persia, il sindaco De Magistris, Bruno e MGrazia Abbruzzese, Roberta Bacarelli, Filippo e Francesca Cinicola, Roberta Buccino Grimaldi, Francesca e Alessandro Amicarelli, Gino e Letizia Metafora, Rosy Numeroso, Carlo e Giustina Pisani, Mimmo e Patrizia Tartarone, Carla Travierso e Fabio Casalini.