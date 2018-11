Sorpresa di Halloween, party al «Cubo» con Fabrizio Corona

Sabato 10 Novembre 2018, 12:30

Hallooween party «al cubo» per Fabrizio Corona, ospite a sorpresa del format settimanale di Filippo Guadagnuolo, Frankie Nero e Claudio Cacciola, organizzato anche quest’anno nelle sale del Rosolino Club di via Partenope.Il re dei paparazzi, infatti, era in giro per l’area metropolitana tra shooting ed impegni vari di lavoro, ma avendo qualche ora libera a disposizione ne ha approfittato per concedersi una notte napoletana con amici di vecchia data. Inevitabile la reazione dei numerosi ospiti del party, che hanno fatto a gara per strappare un selfie al loro beniamino, circondato naturalmente da diversi bodyguard.Corona, ad ogni modo, si è prestato con pazienza e buonumore a tutte le richieste, mentre a pochi metri Ciccio Merola dava inizio ad un dj set andato avanti fino a notte fonda e che ha visto in prima linea anche Pasquale Arcopinto, Max Righi, Fabrizio Scippa, Carmine Ammaturo, Marco Ripoli, Fabiana Ciliberti, Sonia Cozzolino, Antonella Matrulli, Valentina Cotugno, Marco Amoroso, Imma Rusciano, Irene Figone, Ermes Valerio D'Ambrosio, Marco Monizio, Angela Bertamino, Jola Angela Barricelli, Maria Venere, Damaride Sarnelli, Antonella Celli e tanti altri che si sono trattenuti volentieri nel locale fino all’ultima hit.