​Stefano De Martino al Pink Party di Ester Gatta

Un’enoreme nuvola rosa, un’arena illuminata di fuxia tra laser, led wall, la consolle, il palco e la mirror ball, il tulle fluo, i baloon, lo zucchero filato e le morbide bolle confetto.Uno scenario tra Alice in Wonderland, Barbie e la Pantera Rosa: era il magico party di compleanno che Ester Gatta ha pensato e voluto festeggiare qualche sera fa all’Edenlandia. E dove se non lì?



La vulcanica imprenditrice vomerese, qua designer di abiti da sera e qua neo-attrice tra teatro e grande schermo, ha chiamatoad esaudire il suo desiderio di un memorabile birthday show femminile, vezzoso ed effervescente in un parco giochi «con una meravigliosa ruota panoramica», come lei stessa chiedeva. Ed ecco il «Big Bubble Party: pop & romance»: completamente rosa ogni elemento, pensiero e nota musicale. Dall’allestimento e la galleria sospesa in palloncini rosa ai gadget, le leccornie o i decori e soprattutto il dress code per le ragazze, che si sono industriate e cimentate nelle mise più eccentriche per l’obiettivo di

LEGGI ANCHE Stefano De Martino a Sanremo? «Condurrà il Dopo Festival» (Senza Belen)

Scenografie ispirate ai fumetti e a Roy Lichtenstein o coreografie di ballerine modern Lolly Pop a partire dal video “Chained to the rhythm” di Kate Perry che ha aperto la serata, condotta dall’amico Pippo Pelo di KissKiss e deliziata dall’incursione a sorpresa del bello & possibile Stefano De Martino in un’inedita veste da dj (seguito in consolle da Duccio Bocchetti).



Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stupefacente persino la torta: una montagna di 500 bignè ricoperti di di cioccolato rosa a mò di palloncini di chewing-gum. A intonarle mille auguri:e tanti tanti altri.