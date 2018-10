Sul mare di Coroglio festa di 18 anni con fuochi d'artificio

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciott’anni a due passi dal mare per la neo maggiorenne Valeria Di Monte, elegantissima nel suo abito sartoriale realizzato per lei in una brillante nuance di verde smeraldo dall’amica stilista Daniela Danesi.Nella magica cornice del Golfo di Bagnoli, sulla terrazza del Naif, Valeria ha accolto infatti i suoi amici più cari insieme ai genitori Luca Di Monte ed Antonella Calvanese, che con lei hanno brindato ad un nuovo inizio della sua giovane vita tra bollicine, giochi di luce colorata e fuochi d’artificio. Una serata da ricordare, animata dall’entusiasmo della festeggiata e dall’allegria dei suoi ospiti, che in gran numero l’hanno raggiunta nel locale di Coroglio insieme a Marco Baldassarre.Tra questi, amici di scuola e di famiglia, che hanno atteso con lei la mezzanotte per il rituale taglio della torta per poi lasciarsi andare a brindisi, selfie e battute fino a notte inoltrata.È il caso, ad esempio, di amici storici come Antonio Gargano, Francesco Scotto, Francesca Silvestri, Arturo De Scisciolo, Adriana Prisco, Paolo Moio, Alessandro Petrone, Lucrezia Salazaro ed ,Antonio Scarfiglieri. O, ancora, di Ludovica Piscopo, Chiara Raimo, Gaia Erra, Manuele Esposito, Davide Merolla, Stefano Ricci, Maura Fistola, Ugo Russo e tanti altri che hanno ballato sulle note delle hit più ballate dell’estate appena terminata, selezionate in console dal dj del Naif.