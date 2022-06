Summer Party al Rama Beach Cafè: Stefano De Martino dj per una notte

Serata effervescente in riva al mare tra musica e moda in compagnia di tanti vip con Stefano De Martino nell’inusuale veste di Dj. Tanti gli ospiti che si sono dati appuntamento per il Relish Summer Party – Something to talk about, giovedì 9 giugno a partire dalle 21 al Rama Beach Cafè di via Marina di Varcaturo: dalla showgirl Raffaella Fico all’ex concorrente del Grande Fratello Vip Delia Duran e poi Drusilla Gucci, figlia del patron della maison Gucci, la cantante e attrice Anna Capasso e le tik toker Giulia Mannucci e Michela Mazzoleni.

Passerella on the beach per presentare la collezione primavera estate Relish ma la musica sarà protagonista della serata con il dj set speciale di De Martino, l’ex ballerino di Maria De Filippi è reduce dai successi televisivi, in Rai con il programma “Stasera tutto è possibile” in compagnia di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e su Canale5 con Amici 2022 serale nel ruolo di giudice. L’evento è curato da “The Code srl” e “B&G art event communication srl”.